MIAMI, Estados Unidos. — La opositora Yolanda Pérez Díaz es una de las tantas personas en Cuba que ha sufrido discriminación por causa de su orientación sexual. En entrevista ofrecida a CubaNet, la activista reveló que ser lesbiana la llevó a ser rechazada dentro de su propia familia.

La mujer señala que siendo muy joven llegó a ser maltratada por su padre, quien “se escandalizó” cuando supo que ella era homosexual.

“Cuando mi papá supo que yo era lesbiana él se escandalizó”, confesó Pérez Díaz. El rechazo entonces se convirtió en violencia.

“Me ofendió, me golpeó (él y su hermano), me humillaron. Me hicieron sentir una cucaracha por ser como era”, cuenta la opositora.

La situación fue más difícil aún ya que, en principio, su madre tampoco aceptó su homosexualidad.

“Mi madre sufrió muchísimo. Quizás no lo esperaba, quizás pensaba otra cosa. Ella sufrió mucho, mucho, mucho. Ella me pedía y me imploraba, llegó hasta a decir que se iba a quitar la vida. Pero poco a poco ella me fue comprendiendo, me fue apoyando, hasta que entendió”, contó la activista.

Su abierta oposición al régimen de la Isla también le traído problemas a Yolanda, a quien constantemente califican de contrarrevolucionaria. En ese sentido, su orientación sexual también ha sido empleada por seguidores del régimen para intentar desmoralizarla, cosa que no han conseguido.

“Si la gente ya de por sí habla y nos ofende, cuando eres ´contrarrevolucionaria´ es peor aún”, sostuvo la activista.

Sobre la situación de la comunidad LGBTI en Cuba, Yolanda Pérez Díaz fue crítica y señaló que si tiene derechos, los desconoce.

“Quisiera llegar un día con mi pareja a un restaurante y tratarla como mi pareja, pero no lo puedo hacer, porque, si no me botan, me maltratan, me humillan, o simplemente no puedo entrar.