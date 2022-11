LA HABANA, Cuba. — En el año 1972, en la localidad del Diezmero, municipio San Miguel del Padrón, nació Pedro Zamora, el último de ocho hijos de un matrimonio humilde y comprometido con la revolución de Fidel Castro, hasta que se hizo evidente que el dictador había torcido el rumbo de aquel sueño de justicia social.

Durante el éxodo del Mariel, Zamora emigró junto a sus padres y hermanos menores. Se establecieron en Hialeah, Florida, donde el pequeño Pedro mostró cualidades de estudiante extraordinario, muy querido por sus compañeros.

Educador y activista, luchó incansablemente por los derechos de los homosexuales. Permitió a los medios de comunicación exponer su vida en un reality de MTV titulado “El mundo real: San Francisco”, para llamar la atención internacional sobre el VIH/Sida y los prejuicios relacionados con la comunidad LGBTIQ.

Su relación romántica con el también educador Sean Sasser fue documentada en el programa, que transmitió la ceremonia de compromiso entre ambos, convirtiéndose así en la primera de su tipo en la historia de la televisión.

El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, reconoció a Zamora por aproximarse con total honestidad a las personas enfermas de VIH y humanizarlas ante los ojos de la sociedad norteamericana, atascada en prejuicios y temores que conducían a actitudes injustas, muchas veces con consecuencias irreparables. Su activismo, en particular su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos, favoreció sobre todo a las comunidades latinas. Su lucha personal contra el Sida hizo de The Real World un programa exitoso, que escaló hasta el puesto número siete en la lista de los mejores reality shows de la revista TIME.

Pedro Zamora murió el 11 de noviembre de 1994. Tenía solo veintidós años.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.