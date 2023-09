MIAMI, Estados Unidos. — Pocos discos compilatorios han tenido más éxito en la historia de la música que ABBA Gold, producción lanzada por el famoso grupo de pop sueco el 21 de septiembre de 1992.

Contrario a lo que suele ocurrir con álbumes de este tipo —que no suelen incluir material inédito— ABBA Gold fue todo un éxito, al punto de convertirse en uno de los discos más vendidos de todos los tiempos.

El material incluye una colección de algunos de los grandes éxitos de ABBA de la década de 1970, incluidas canciones como Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me y muchas otras.

Tal ha sido el impacto de ABBA Gold, que todavía hoy es considerado el álbum por excelencia de ABBA y un testimonio musical imprescindible para los fanáticos de la agrupación sueca.

Cabe señalar que ABBA Gold fue lanzado diez años después de su primera separación. Algunos analistas consideran que la reaparición de los temas de ABBA en el mercado hizo que la crítica diera más valor a la música que hacía la agrupación.

Desde 1992, el álbum ha sido relanzado varias veces: en 1999, con su primera reedición remasterizada, para conmemorar el 25º aniversario de la victoria del grupo en el Festival de la Canción de Eurovisión 1974; en 2008, coincidiendo con el estreno de la película Mamma Mia!; y, más recientemente, en 2014, para conmemorar el 40 aniversario del hito de Eurovisión.

ABBA Gold obtuvo dos de diamante, 24 multiplatino, seis de platino, cinco de oro y una de plata. En algunos países, es el único álbum certificado de ABBA. En el Reino Unido sus ventas lo han llevado a ser el segundo álbum más vendido en ese país. En Suiza es el único álbum que ha recibido una certificación de diez veces disco de platino​ y en Finlandia es el álbum más vendido por un artista extranjero.