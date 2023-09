MADRID, España.- Este 23 de septiembre hubiera cumplido 93 años el cantante, compositor y pianista estadounidense Ray Charles, considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX.

Nacido en 1930 en Albany, Georgia, perdió la vista a la edad de siete años debido a un glaucoma. No obstante, siendo muy pequeño comenzó a tocar el piano y a cantar en la iglesia, y pronto se convirtió en un músico talentoso. En la década de 1950 comenzó a grabar para Atlantic Records, y su música rápidamente ganó popularidad. Sus éxitos de este período incluyen “I Got a Woman”, “Hallelujah I Love Her So” y “What’d I Say”.

En 1957 Ray Charles firmó con ABC Records y su música evolucionó hacia un sonido más mainstream. Incorporó elementos de música country y pop. En 1962 lanzó su álbum Modern Sounds in Country and Western Music, que fue un éxito tanto comercial como por parte de la crítica.

Entre sus grandes temas de las décadas de 1960 y 1970 se encuentran “Hit the Road Jack”, “You Don’t Know Me”, “America the Beautiful” y “Georgia on My Mind”; este última se convirtió en el himno oficial del estado de Georgia.

Ray Charles continuó grabando y actuando hasta su muerte, el 10 de junio de 2004. A lo largo de su carrera lanzó más de 70 álbumes y vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo. Además ganó 18 premios Grammy, cinco de ellos de manera póstuma, y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986.

Considerado uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos, ayudó a romper las barreras raciales y fue pionero en la creación del género soul.