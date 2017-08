Muere un segundo reo en lo que va de mes en centro penitenciario de La Habana

LA HABANA, Cuba.- Un reo de 39 años de edad falleció el pasado 21 de agosto en el centro penitenciario conocido como “La 1580” debido a falta de atención médica, denunció el activista Julio Ortiz Argudín, integrante del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y quien se encuentra recluido esa misma cárcel.

Ubicada en el capitalino municipio San Miguel del Padrón, con este fallecimiento “La 1580” habría registrado su segunda muerte en menos de un mes. La víctima ha sido identificada como Luis Ángel Martínez Ruiz, y este habría sufrido un paro respiratorio.

Luis Ángel, en horas de la noche, acudió con un ataque de asma al puesto médico del penal, encontrándose de guardia el doctor al que todos llaman Escobar, primer Teniente del Ministerio del Interior (MININT).

”No me dejen morir, sálvenme que no aguanto más”, eran las suplicas que según Argudín, Luis Ángel le profirió al referido doctor.

Agrega Argudín que serían las 8:30 pm cuando el médico diagnosticó que Luis Ángel no tenía asma alguna por lo que no lo remitiría para el Hospital de la prisión Combinado del Este ni ningún otro Hospital, así como que en el puesto médico no había nada para el asma.

Según Argudín, Luis Ángel imploró nuevamente que no lo dejaran morir, exclamación que no inmutó al facultativo. ”A las doce y cuarenta de la noche este reo murió por un paro respiratorio”, señala. Argudín recalca que el médico de guardia no le brindó auxilio alguno a Luis Ángel.

Un hecho similar ocurrió el 5 de agosto pasado, cuando falleció un recluso asmático en iguales circunstancias.