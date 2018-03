“La dirección del hospital mantiene un estricto acoso sobre mi papá”

LA HABANA.- El hijo de Daniel Llorente Miranda, el opositor que interrumpió el desfile del 1ro de mayo de 2017 enarbolando una bandera de los Estados Unidos frente a Raúl Castro, ha denunciado que las autoridades del Hospital Psiquiátrico de la Habana, donde mantienen recluido a su padre hace casi 11 meses, han intensificado las medidas represivas contra el opositor.

Según el testimonio de Eliecer Llorente, las autoridades han aislado totalmente a su padre desde el pasado 14 de febrero, fecha en que salió al salón de visitas portando un cartel con la frase “No a la injusticia y abajo la dictadura de Raúl Castro”.

“Desde más menos esa fecha, no me habían dejado visitarlo más, hasta la semana pasada que me permitieron verlo. También desde esa fecha a los pacientes los amenazaron con aplicarles medidas disciplinarias si mantenían alguna comunicación con él y a los trabajadores de la sala Giral los cambiaron por no impedir lo que hizo mi papá”, apuntó.

El joven además precisó que a su padre le retiraron las hojas y lápices que utilizaba para redactar cartas a sus amigos y familiares. “Según el director y la subdirectora ya no puede disponer de este tipo de utensilios por lo que hizo’’.

“Incluso después de un mes sin poder visitarlo, ahora las visitas, que empezaron la semana pasada, son custodiadas, y me revisan todo lo que le llevo”, detalló.

Eliecer habría sido advertido oficialmente por la policía nacional el pasado mes de febrero y amenazado con ser llevado ante los tribunales, por haberle facilitado a su padre el chip de su teléfono móvil, que este mantenía oculto, para poder tener comunicación con su hijo.

“Todavía, en la actualidad, no lo dejan llamar por teléfono como a los otros pacientes, a pesar de que es un derecho que tiene. Apenas lo sacan a coger sol y la dirección del hospital mantienen un estricto acoso sobre mi papá”, aseguró.

Sin embargo, a comienzos de enero del año en curso, este reportero entrevistó a la subdirectora del mencionado Centro Hospitalario, quien aseguró que la Dirección del Hospital no tenía jurisdicción sobre la sala Adolfo J. Giral, donde está recluido Daniel, y declaró que esta sala médica es dirigida directamente por el tribunal y autoridades del Ministerio del Interior (MININT), alegando que todo lo que sucedía allí era responsabilidad de ellos.

Eliecer informó además que en las últimas semanas visitó en varias ocasiones el Tribunal Municipal de Plaza de la Revolución, que tiene a cargo el proceso de su papá, pero señaló que todo ha sido en vano.

“Ya he ido como tres veces y hasta el momento no me han dado una respuesta, siempre me dicen que el presidente del Tribunal no está o que está reunido. Ya por último me dieron un teléfono al cual me canso de llamar y nadie responde”.

