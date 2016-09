Comienza la “cacería” de bicitaxis en La Habana

LA HABANA, Cuba.- “Prohibir el ejercicio de la actividad en estos territorios a los propietarios y operadores de bici taxis que no vivan en los municipios de Centro Habana y la Habana Vieja a partir del primero de octubre del 2016”, es la nueva arremetida que viene en camino contra los bicitaxistas, trabajadores por cuenta propia que manejan uno de los sectores del transporte más utilizados de la capital cubana.

Por decreto del Consejo de la Administración Provincial en La Habana y con el objetivo de “regular las vías paras el uso de los bicitaxis en los municipio de Centro Habana y la Habana Vieja”, a partir del próximo primero de octubre entrará en vigor un acuerdo que afecta a los trabajadores de ese sector del transporte privado.

La información fue denunciada por Dayron Pérez, Leonides Roldán y Yoel Pérez, residentes en San Miguel del Padrón, La Lisa y provincia de Artemisa respectivamente, quienes desarrollan legalmente el ejercicio de la actividad por cuenta propia.

Dayron Pérez, uno de los denunciantes, aseguró que “con nosotros no se ha contado respecto a nada. ¿Por qué con nosotros los bicitaxistas?”

Por su parte Leonides Roldán, padre de tres menores de edad, exige respuesta. “¿Por qué no puedo trabajar en La Habana como bicitaxista, si gente de La Lisa pueden trabajar en los hoteles, ser médicos, maestros, etcétera?”

Yoel Pérez González, residente en Artemisa, aseguró a este reportero “la imposibilidad de ejercer la actividad en su provincia, razón por la cual (en La Habana) me comen a multas de 700 pesos y me quitan la licencia por gusto y sin necesidad”.

Varios “cocheros”, por su parte, aseguraron a este reportero, en condición de anonimato, su inconformidad con la medida adoptada: “Con respecto a este asunto de los coches, esto es una dictadura. Nos buscamos el dinero honradamente, el propio gobierno abrió el proceso para integrar a la gente; ahora pretende dejar a miles de familias sin comida, sin trabajo, sin nada. La culpa la tienen los gobiernos de Habana Vieja y Centro Habana que no trabajan bien: cuando dicen ‘operativo’ la mitad de los coches desaparecen. Yo soy de Habana del Este, tengo dos hijos huérfanos de madre y, si me quitan esto, ¿cómo los alimento? Tendré que seguir aunque me metan preso”.

Hasta la fecha, 12 de septiembre, ha sido imposible contactar a los funcionarios del Departamento de Licencia Operativa de Transporte (LOT) perteneciente a la Dirección General de Transporte Provincial de la Habana, entidad encargada de emitir las respectivas licencias de bicitaxis.

“Tengo mi ‘coche’ propio, llevo meses solicitando licencia, no me la dan, por eso tengo que andar ilegal”, confesó otro pedalista en condición de anonimato.

Otro de los entrevistados cuenta: “Pasé una parte de mi vida en prisión; al salir, un amigo me consiguió un coche alquilado. Ya tengo el mío, estoy terminando otro, aquí pensé retirarme; pero ahora… ¿sabes qué? Cuando eso pase, la policía no va a dar abasto, aumentarán los robos, los asaltos y sabe Dios qué”.