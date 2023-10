SAN LUIS POTOSÍ, México.- Matthew Perry, el actor que inmortalizó a Chandler Bing en la serie televisiva Friends, falleció a los 54 años, según confirmaron fuentes policiales.

El actor fue hallado muerto el sábado en una casa de Los Ángeles, de acuerdo con los reportes policiales citados por Los Angeles Times. El medio informó que Perry fue encontrado en un jacuzzi en la casa, y no se hallaron drogas en la escena.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles destacó que los oficiales respondieron a una llamada en la dirección de Perry en relación con la muerte de un hombre de unos 50 años.

'Friends' Star Matthew Perry Dead at 54 After Apparent Drowning | Click to read more 👇 https://t.co/OARIVTMOQ2 — TMZ (@TMZ) October 29, 2023

Al llegar, las autoridades lo encontraron inconsciente. Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque la investigación estaba en curso, no citaron la causa de la muerte y tampoco había indicios de “juego sucio”.

El Chandler Bing en la comedia Friends lo mantuvo en pantalla durante los 234 episodios junto a Jennifer Aniston, Courteney Fox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Su interpretación le valió una nominación al Emmy en 2002.

Perry Comenzó su carrera como actor infantil. Su salto a la fama se dio con la sitcom sobre seis neoyorquinos solteros que se enfrentan a la edad adulta y que se estrenó en la NBC en 1994.

Sin embargo, Perry relató que su vida tuvo un lado oscuro que lo llevaron a una adicción al alcohol y los opiáceos.

Esa tendencia lo condujo a múltiples estancias en rehabilitación y a una serie de graves problemas de salud, incluida una hospitalización de cinco meses en 2018 tras una rotura de colon.

Nunca se alejó de la pantalla. Asumió papeles clave en la comedia dramática Studio 60 on the Sunset Strip y en la comedia de terapia Go On. También apareció en aclamadas series como The West Wing y The Good Wife.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.