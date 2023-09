MIAMI, Estados Unidos. — El 22 de septiembre de 1994 fue estrenada en Estados Unidos la serie Friends, producida por Martha Kauffman y David Crane, y emitida por la cadena CBS. Considerada entre las sitcom más populares de la historia de la televisión, narra la vida de seis amigos que viven en Manhattan. Juntos disfrutan buenos momentos y comparten infortunios, aderezando cada suceso con notas de un humor fresco, franco y conectado con temas de actualidad.

Cada uno de los personajes posee un carisma especial. Detrás de la fachada cómica y relajada, hay traumas personales que explican el porqué de ciertas actitudes o manías. Mónica, Chandler, Ross, Rachel, Phoebe y Joey conforman una familia no convencional que transmite sentimientos positivos a los telespectadores.

Como producto comercial sobrecumplió el propósito de divertir y obtener excelentes ratings, pero también se convirtió en un fenómeno cultural de masas, comparable al culebrón en la medida que el guion comenzó a redundar en los mismos conflictos, procurando mantenerlos interesantes con giros cómicos o absurdos que, en cierto punto de la serie, comenzaron a perder efectividad.

La crítica recibió Friends con reservas, emitiendo opiniones mixtas. Varios especialistas la compararon con Seinfeld, sitcom que había terminado poco antes, con un éxito de teleaudiencia jamás registrado por un audiovisual de su tipo.

El tema musical de la serie Friends, I´ll be there for you, compuesto e interpretado por la banda The Rembrandts, alcanzó el primer puesto en las listas del Reino Unido, mientras que varios premios importantes reconocieron el éxito de la serie y el trabajo de algunas de sus estrellas, como Lisa Kudrow (Phoebe), ganadora del Golden Satellite Award, y Jennifer Aniston (Rachel), que se alzó con un Globo de Oro en el año 2003.

Otro aspecto que reforzó el atractivo de la serie fue la aparición, en diversos capítulos, de estrellas de Hollywood como Reese Witherspoon, Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts, Bruce Willis, Ben Stiller, Sean Penn y, muy especialmente, Danny de Vito, quien protagonizó uno de los mejores momentos de la serie en su última temporada, interpretando a un stripper en la despedida de soltera de Phoebe.

Cuando Friends concluyó, en el año 2004, no se hizo esperar el debate sobre cuál sería el futuro del género sitcom. La historia de los seis amigos había colocado la vara muy alto, así que algunos especialistas auguraron que ese tipo de producto no sobreviviría, y que eventualmente el público se decantaría por los reality shows.

No ocurrió así, afortunadamente; pero no cabe duda de que Friends marcó un antes y un después en el mundo de las series de televisión.