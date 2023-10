SAN LUIS POTOSÍ, México.- Este sábado 28 de octubre el mundo recibió la estremecedora noticia de la muerte de Matthew Perry, la estrella que encarnó al personaje de Chandler Bing en la serie estadounidense Friends.

Perry fue encontrado muerto en su casa, dentro de un jacuzzi. La comunidad de seguidores, críticos de cine y asiduos televidentes de Friends han aprovechado la ocasión para recordar la carrera del actor, pero también su vida, llena de episodios de oscuridad.

Perry empezó a trabajar en el mundo del espectáculo en el instituto y apareció en varias series de televisión antes de dar el salto a la NBC con Friends en 1994, como el miembro más joven de los seis protagonistas.

La serie seguía las vicisitudes profesionales y personales, los ligues y las rupturas de su elenco de personajes mientras pasaban el rato en sus apartamentos de Nueva York o en su cafetería cercana favorita.

Con un elenco atractivo, todos con dotes para la comedia, le aseguró su trascendencia entre el público.

Por la serie, Perry recibió una nominación al Emmy al mejor actor principal en una serie de comedia. También recibió dos candidaturas al Emmy por sus interpretaciones como asesor asociado de la Casa Blanca en la serie de la NBC The West Wing y una más por su papel protagonista como profesor entregado en la película por cable de TNT The Ron Clark Story (2006).

A principios de la década de 2010, protagonizó la breve comedia de Mr. Sunshine, en la que interpretaba a un sombrío director deportivo y de espectáculos.

De 2015 a 2017, también protagonizó el remake de la comedia The Odd Couple interpretando al desaliñado y divorciado periodista deportivo Oscar Madison y al patológicamente quisquilloso Felix Unger de Thomas Lennon.

Perry tuvo dificultades para convertir su éxito televisivo en una carrera cinematográfica significativa. Con su frecuente personaje de perdedor simpático e ingenioso, protagonizó Fools Rush In (1997) junto a Salma Hayek, la comedia policíaca The Whole Nine Yards (2000) con Bruce Willis y 17 Again (2009) con Zac Efron.

Su carrera, sin embargo, transcurrió en medio de una fuerte adicción al alcohol y a las drogas.

En varias entrevistas y textos publicados, el actor, tan caro al público, confesó que su vida había tenido un lado oscuro marcado por el alcoholismo y la adicción.

Esa faceta lo acercó a la muerte cuando apenas tenía 49 años.

Tras reconocer públicamente que sufría una perforación gastrointestinal, pasó semanas luchando por su vida después de que su colon estallara por el consumo excesivo de opiáceos.

Se mantuvo dos semanas en coma y cinco meses en el hospital y tuvo que utilizar una bolsa de colostomía durante nueve meses.

Cuando ingresó por primera vez en el hospital, “los médicos dijeron a mi familia que tenía un 2% de posibilidades de vivir”, afirmó. “Me conectaron a una máquina llamada ECMO, que respira por el corazón y los pulmones. Y eso se llama Ave María. Nadie sobrevive a eso”.

Perry fue contratado por primera vez para Friends, a los 24 años, entonces su adicción al alcohol estaba empezando a aflorar. “Podía soportarlo, más o menos. Pero a los 34 ya estaba metido en un montón de problemas”, admitió.

“Pero hubo años en los que estuve sobrio. En la novena temporada estuve sobrio todo el tiempo. ¿Y adivina en qué temporada me nominaron como mejor actor? Me dije: ‘Eso debería decirme algo'”, reconoció en entrevista concedida a la revista People.

“Tuve que esperar a estar sobrio -y alejado de la enfermedad activa del alcoholismo y la adicción- para escribirlo todo. Y lo principal era que estaba bastante seguro de que ayudaría a la gente”, admitió el actor luego de hablar de su adicción.

Con cicatrices de las 14 operaciones que le han hecho en el estómago, Perry concluyó que cada una era un recordatorio para mantenerse sobrio.

