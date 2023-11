LA HABANA, Cuba. – “Ni le escribas, que te va a dar con el cinto”, así aconsejan quienes ya saben lo que sucede cuando el que vende exhibe la mercancía pero no pone los precios. Suben fotos y textos describiendo sus “ofertas” pero no contestan los comentarios de los interesados en comprar. No pasa solo con algunos vendedores en el mercado informal online sino que es casi como la norma general. Y, a pesar del enojo que provoca en la mayoría, pareciera que la supuesta “mala” estrategia de marketing es el ardid perfecto para sacarle a un producto mucho más de lo que realmente vale.

¿Por qué no publicar los productos junto con los precios?, se preguntan con indignación quienes aún no comprenden las razones de que esos comerciantes oculten el valor de sus mercancías, obligando al interesado a negociar “en privado”.

“Si pongo el precio, en primer lugar el anuncio se llena de otros anuncios donde otros venden lo mismo por menos, y esa es mala para uno; segundo, porque enseguida comienzan los criticones y te sabotean la venta”, argumentó “Bebecito King”, uno de estos cibervendedores cuando le preguntamos. Igualmente alegó que, aunque pierde algo de tiempo en contestar a los clientes en el chat, siempre aparece el que, apurado, acepta sin regatear el primer precio que le dan, que probablemente hasta sea más del doble del precio real.

(Captura de pantalla / FB)

“Yo prefiero esperar, no hay que desesperarse”, nos dice “Richard”, otro de los comerciantes, de los pocos que accedieron a responder por qué usan ese método tan irritante de esconder precios.

“Eso se hace cuando no es uno el que tiene el producto, (sino que) es intermediario del proveedor, que a veces no es ni primera mano; entonces se cobra una comisión por vender. Si pones el precio en la publicación, el proveedor te paga tu comisión por ese precio, que puede ser el 5 por ciento, el 10, y así no ganas mucho (…). Lo mejor es negociar (un precio) con el cliente. Si el proveedor te dice que el mínimo es 100 pesos, entonces tú le pides al cliente 150 y le reportas al proveedor el mínimo, cobras tu 5 o 10 por ciento, y además te quedas con los 50”, explica “Richard”.

“Adonis”, otro vendedor de materiales de construcción que a veces oculta el precio en sus publicaciones nos ofrece otra explicación:

“Es que uno no tiene el producto en la mano, y lo que uno hace es amarrar la venta. Se sabe el precio que tiene en la calle y mira cuánto está dispuesto a pagar el cliente. Ya cuando llegan a un acuerdo, que uno sabe que es seguro, es que uno sale a buscar el producto, ya sea en la tienda o con el proveedor (…). Si publicas el precio entonces te caen una pila de solicitudes, además que los otros intermediarios te roban el cliente con rebajas”, dice “Adonis”.

(Captura de pantalla / FB)

“Es hasta una cuestión de psicología”, dice “Maricelys”, vendedora de muebles: “Uno primero va al perfil (del cliente) y estudia si es alguien que tiene dinero. Yo me meto en el Facebook y miro cómo viste, si viaja, cosas así, y por ahí le digo un precio. A todo el mundo no se le puede cobrar lo mismo, igual que uno sabe más o menos qué van a pedirte, como mismo uno sabe qué contestar a cada cual, a quién hay que hablarle más fino”.

Sin embargo, el método de “negociar en privado” para otros funciona como un “espanta-clientes” en tanto quienes han caído una primera vez en la “trampa”, ya saben lo que pasará una vez en el chat.

“Ya las gentes saben que eso es un asalto a mano armada y simplemente esquivan esas publicaciones”, dice Anadalis, vendedora. “Van a las que ponen precio y mucho más a las que ponen un teléfono de contacto. De todos modos siguen cayendo, sobre todo cuando el producto es escaso y entonces hacen zafra (…). Yo antes lo hacía creyendo que vendía más pero no es así, al menos para mí es como un espanta-clientes. Yo misma cuando quiero comprar algo busco anuncios con precios y teléfono. Nunca escribo a perfiles falsos, eso es estafa al seguro”.

(Captura de pantalla / FB)

Y es muy cierto que la mayoría de los vendedores que ocultan precios e invitan a negociar “al privado” lo hacen desde perfiles falsos, incluso un mismo vendedor o vendedora suele tener varios perfiles que usa en dependencia del grupo en redes sociales donde realiza la publicación.

Las redes sociales —y en general las páginas cubanas de compraventa en internet— se han convertido en la actualidad en el más importante y concurrido espacio de comercio clandestino en Cuba cuando el desabastecimiento, unido al altísimo grado de corrupción en las empresas estatales, se recrudece para ventaja de unos cuantos astutos.

ARTÍCULO DE OPINIÓN Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.