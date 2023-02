HOLGUÍN, Cuba. — El apagón sorprendió a Marian cuando llegó a la casa. Su jornada laboral se había extendido más de lo habitual. Venía con su hija de cuatro años de la guardería privada donde la cuidan.

Al inicio pensó que el servicio se restablecería pronto. Ni ella ni en el barrio sabían de un corte programado del servicio eléctrico. Llamó varias veces a la Empresa Eléctrica, pero el teléfono estaba ocupado.

Temió lo peor cuando pasó media hora y seguía el apagón. Solo disponía de una cocina de inducción, una olla de presión y una arrocera eléctricas para elaborar la comida de esa noche y el almuerzo del día siguiente.

Después de más de una hora sin corriente, y ante el llanto de la hija, Marian acudió al caro servicio de pizza a domicilio, para el cual empleó una parte del dinero que tenía destinado para comprar un par de zapatos para su hija.

Finalmente, la electricidad se restableció casi a la media noche. A esa hora Marian comenzó a cocinar el almuerzo del siguiente día.

Los apagones de esta semana han desmentido al régimen cubano que informó a inicios de año que los cortes del servicio eléctrico comenzarían en febrero.

Aunque el ministro de Energía y Minas prometió que los apagones este año serían de dos o tres horas, en algunas zonas han pasado de las seis horas.

La interrupción, por inesperada, produjo gran malestar, sobre todo en la elaboración del alimento hogareño: muchos quedaron a medias, y otros, con peor suerte, no habían comenzado ni siquiera a pelar el ajo. Finalmente, el agua con azúcar les ´salvó´ la situación.

El centro de la ciudad no ha escapado a los indeseables apagones diurnos y nocturnos. El emblemático parque Calixto García no se ha salvado de la oscuridad, que se ha convertido en aliada del aumento de los robos y asaltos en la ciudad.

En busca de información para planificar lo cotidiano, muchos marcan el 18888, el número de teléfono de la Empresa Eléctrica destinado a ese fin. Mayormente los intentos son en vano porque el número casi siempre está ocupado.

Averías y mantenimientos planificados fue el pretexto que dio la Empresa Eléctrica en su canal de Telegram, una vía que a veces resulta imprecisa para conocer la programación de los cortes.

Esta semana los apagones impidieron a la iglesia Adventista del Séptimo Día prestar el servicio gratuito de agua purificada el martes y jueves de seis de la tarde a siete de la noche. Entre los afectados está Juan quien no pudo obtener el preciado líquido que necesita su nieto de 11 años para un tratamiento contra la gastritis. Hizo la fila desde las cinco de la tarde y esperó en vano hasta las siete de la noche.

“El niño tendrá que seguir esperando y padeciendo los malestares de la enfermedad”, dice el acongojado señor, quien también lamenta que la familia tampoco haya encontrado albendazol y amoxicilina, medicamentos en falta en las farmacias y necesarios para el tratamiento del nieto.

El apagón sorprendió a Lázara en plena calle cuando regresaba de una visita a su hermano en el reparto Pueblo Nuevo. En la oscuridad podía tropezar y caer.

“De vez en cuando encendía la linterna del celular con miedo a que me lo arrebataran”, dice la señora que rememora los continuos asaltos callejeros para robar celulares en la ciudad. El más reciente, y muy comentado, ocurrió en las inmediaciones del parque El Quijote, donde a un joven le quitaron el celular y una mochila con sus pertenencias.

“No avisaron del apagón. De haberlo sabido hubiera regresado temprano. Corrí mucho riesgo y gracias a Dios no me pasó nada. Antes ya había asaltos y robos que ahora aumentarán con los apagones nocturnos. Yo no vuelvo a salir por la noche, es muy peligroso”, dice la señora con el miedo dibujado en el semblante.

El miércoles en el reparto Vista Alegre el corte del servicio eléctrico se extendió desde las seis de la mañana hasta las 12:20 del mediodía. Seis horas y veinte minutos que desmintieron al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, cuando a inicios de año aseguró que los “niveles de afectación, el día que ocurran, pueden ser de 2, 3 horas”.

Los anuncios de venta de las plantas eléctricas disminuyeron en diciembre e inicios de enero, pero con la situación actual poco a poco van ganando terreno. Los precios han despuntado y oscilan entre 300 y 2 000 dólares estadounidenses, en dependencia de la potencia del equipo. De una necesidad pasa a ser un lujo para la mayoría en Cuba, donde el salario promedio mensual es poco más de 4 000 pesos cubanos (32 USD al cambio oficial).

“Mi vecino compró una planta. El hijo le mandó el dinero de Estados Unidos. En el barrio es la única casa que se ve iluminada con el apagón. Para nosotros está muy cara”, dice un señor que, junto a otras personas, observa una planta eléctrica en venta amarrada en la parrilla de una bicicleta.

Ante la imposibilidad de comprar una, los cubanos acuden a lo que tengan a mano para iluminarse. Lo más socorrido es la linterna del celular. Otros utilizan la luz de la moto eléctrica dentro de la casa. Pero los que no tienen ni lo uno ni lo otro acuden a recursos más rudimentarios como el candil, con su molesta luz amarilla.

“Si adelantas los quehaceres, terminas más temprano, descansas junto a tu familia y apoyas al ahorro energético”. El texto publicado en el perfil de Facebook de la Empresa Eléctrica de Holguín generó indignación y fue blanco de cientos de burlas.

“JA-JA-JA, de 5pm a 7pm es horario pico, pero de 12m a 6pm no hay corriente, y de 8am a 3pm estoy trabajando, ¿en qué horario cocino?, ¿por la madrugada?, ¿en qué horario duermo?. No sean ridículos”, escribió Selena Pupo Neyra.

Después de cientos de comentarios sarcásticos de los lectores, el post fue eliminado. Antes, CubaNet le realizó una captura de pantalla.

La elaboración del pan es otras de las actividades vitales afectadas por los cortes prolongados del servicio eléctrico. Los locales de venta del demandado producto han optado por cerrar sus puertas y colgar un cartel donde está escrita la fatídica noticia para sus consumidores.

“Mañana pan doble, si lo permite la corriente”, el cartel en la entrada de la panadería dejó estupefactos a los clientes. “Hace dos días no comemos pan y mañana podría ser el tercero”, comentó una anciana.