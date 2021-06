LA HABANA, Cuba. – Con la humildad y la sencillez que lo caracterizan, el periodista y escritor Luis Cino Álvarez nos recibe en su hogar. Luego de un fuerte abrazo de viejos colegas nos indica el camino a seguir hasta llegar al patio de su pequeña y modesta casa.

Durante una fluida charla ante la cámara de CubaNet, Cino rememoró su llegada al periodismo independiente y las causas que lo acercaron a esta profesión.

“Desde muy joven tuve inquietudes literarias; escribía cuentos y empecé varias novelas que nunca he terminado porque las he ido desarmando para armar cuentos, etc. Me habían botado de todas partes por problemas ideológicos. Entonces, tenía que trabajar en la agricultura, la construcción, de cartero, en el bacheo de calles, en los peores trabajos que pudieran darme”.

“En el año 1997 o 98 hice amistad con Mercedes Moreno, que era una comentarista deportiva del Noticiero de Televisión, la primera mujer comentarista deportiva que hubo en Cuba, que había tenido un problema ideológico y la habían botado del Noticiero. Entonces creó una de las primeras agencias de prensa independientes que había aquí, que se llamaba Nueva Prensa Cubana, y empecé a trabajar con ella como periodista independiente”, explicó Cino.

Desde ese momento, cuenta, comenzó su labor como reportero independiente, la que describe como una “tarea difícil” dentro del contexto cubano, debido al constante asedio de la Seguridad del Estado cubamo contra los comunicadores independientes.

“La realidad del periodista independiente es bastante difícil; es un trabajo que hacemos bajo el constante acoso de la policía política, con llamadas vigiladas, con los pasos vigilados”, detalló.

Sobre si se considera o no un “mercenario”, que es el término que utiliza el régimen cubano para socavar la reputación y el trabajo de los periodistas independientes, Cino advirtió:

“Mercenario es un término bélico; este régimen es enfermo a los términos bélicos como ‘desertor’, ‘mercenario’ o, ‘la batalla de no sé qué’. Un mercenario es alguien armado que pelea por dinero en un ejército y yo no soy un militar; cobro por mi trabajo como periodista y es lo normal. Los periodistas oficialistas también cobran, así que de ninguna forma me considero mercenario”, apuntó.

Entretanto, resalta que es un fiel amante de la música rock y el jazz. También se define como un lector compulsivo que consume toda la literatura que le llega a las manos.

A lo largo de su destacada labor como periodista independiente, Cino perteneció al Consejo de Redacción de la revista De Cuba, fue subdirector del portal Primavera Digital y desde el año 2003 mantiene una columna de opinión en CubaNet.

“Prefiero la mañana para escribir (…) generalmente periodismo, pero siempre trato de hacer tiempo para escribir ficción, cuentos, literatura. Si no fuera por estas circunstancias de falta de libertad de expresión bajo la dictadura, yo preferiría ser un escritor de ficción”, asegura.

Entre sus principales anhelos, según comentó, prevalece el deseo de que la prensa independiente pase a ser la prensa del futuro.

“A lo que aspiramos ―el día que se acabe la dictadura― es a que la prensa independiente sea la prensa del futuro de este país, que no sea el órgano de un partido ni de una ideología, sino que sencillamente sea periodismo sin etiqueta, sin apellidos”.

