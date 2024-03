LA HABANA, Cuba. – Un temblor de tierra, perceptible en Santiago y Guantánamo, más una fuerte granizada en Occidente, como nunca había sido vista en muchos lugares de la Isla. Esperamos que ese haya sido el colofón de la mala suerte que nos acompaña desde los mismos inicios de la “continuidad” pero, por lo visto, apenas son como la estela de azufre que siempre va inseparable de ese que estuvo de recorrido por Oriente solo cuando las protestas se apaciguaron y alguien garantizó que no tendrían que encaramarse en una placa, para intentar “aplacar”.

Pero ya es evidente, incluso para los más reacios a las supersticiones, que no son casualidad los desastres y que cada uno ha llegado en el momento preciso, si no como señal de hartazgo divino entonces como castigo a un pueblo de “resignados”, por no decir de “aguantones”, siempre dispuestos a jalarse los pelos en una cola por un paquete de salchichas pero al mismo tiempo a “erizarse” cuando cualquier gordinflón les pone la mano en el hombro para hacerles el cuento de la buena pipa.

Así hemos arribado a otro tenso fin de semana de colchones mojados, techos y árboles derribados, cables caídos, barrios enteros inundados, cosechas perdidas como para corroborar que no hay momentos de calma por aquí abajo ni gente de a pie que descanse tranquila en sus casas, así como los piensan esos que necesitan gafas de realidad virtual no para ver la destrucción en Gaza sino para darse de narices con otra más cercana y de la cual son responsables.

Han querido anotarse una “victoria” contra el “enemigo”, se han inventado a toda prisa un programa en YouTube para intentar “competir” por seguidores y likes contra Otaola y Ultrack (en esas “redes sociales” donde, según los propios comunistas, “no está el pueblo cubano”), incluso han condecorado a la señora Johnson por su genial idea de encaramarse en un techo; y quizás por tanta desfachatez ha sido otra vez la naturaleza la que por “vergüenza ajena” ha salido a protestar cuando quienes deben hacerlo se han cruzado de brazos.

En realidad esto de las protestas y los desastres parece el cuento de nunca acabar, el bucle de penitencias en el cual estamos atorados, aunque más bien, como punto a favor del régimen, han llegado en el momento preciso en que conviene dejar importantes preguntas sin contestar, como las últimas sobre los médicos en Kenya y las imputaciones en concreto a Alejandro Gil, que posiblemente correrán la misma suerte que las otras anteriores, como aquella sobre la explosión del Hotel Saratoga, que depende de un informe final que jamás llega.

Posiblemente el hielo no cayó de las nubes para “castigar” sino apenas para enfriar las calles y congelar las lenguas, para golpear las cabezas y provocar letargos, prolongar amnesias, para ponernos la piel de gallina mientras, conectados en YouTube, escuchamos sobre “la lógica del capitalismo” y aun así tamaña tontería no nos resulte “ilógica”. Si aún así no somos capaces de adivinar la gran paradoja que supone no solo “construir” el “socialismo” a partir del más despiadado capitalismo sino continuar insistiendo en que todo va mal por culpa del “bloqueo”, es decir, porque no somos “amiguitos” del país capitalista más desarrollado, y todo porque un día se nos ocurrió apuntarle directamente con cohetes nucleares. ¡Vaya cosa digna de olvidar!

Es hora de que, capitalistas entusiastas, de vocación y corazón, vayan buscando otro pretexto que no los descubra demasiado en sus hipocresías, sobre todo porque las cajas de pollo y los sacos de arroz dicen “made in USA”, y los carritos lindos que hoy manejan mipymeros y generales son pura “contradicción”, más que desmemoria.

Hasta donde he podido saber, ninguna pelota de granizo llegó a golpear una cabeza, así que no podremos achacarle a la tormenta el próximo episodio amnésico colectivo que estamos por padecer cuando otra vez, dentro de un año o dos, escuchemos en el Noticiero que las ayudas a los damnificados de hoy se han “retardado” igual que ha sucedido con las de aquel tornado, con las de aquel ciclón que casi nadie recuerda, ni siquiera quienes quedaron a la espera de lo prometido.

Por mi parte, habiendo escapado por esta vez al impacto directo del granizo sobre mi cuerpo, aunque no así contra algún que otro cristal, alguna que otra teja, contra mi pequeño jardín, continúo a la espera de al menos dos respuestas: ¿Qué han logrado concluir de la “información importante” sobre los médicos desaparecidos en Kenya, traída de allá por Esteban Lazo? ¿Qué bolá con Alejandro Gil?



