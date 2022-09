LA HABANA, Cuba. – Todo parece indicar que el valor del dólar estadounidense en el mercado informal cubano llegará a los 200 pesos (CUP) mucho antes de lo previsto, y de no variar las condiciones que han provocado el desplome de la moneda nacional (algo muy difícil), este diciembre ya habrá sobrepasado las predicciones, así como la dura realidad le dará en las narices a quienes auguraron que el billete verde retornaría al cambio de 1 x 24 con la reapertura de los vuelos a Cuba desde Estados Unidos a mediados de mayo de este año y con la eliminación de los límites a las remesas enviadas desde el país vecino.

Pues hoy la situación es más que preocupante, en tanto el precio del dólar ha mantenido casi por más de dos meses el mismo ritmo de crecimiento de entre 1 y 5 pesos por día, incluso por momentos superando o igualando el valor de la MLC —el invento del régimen cubano para acaparar buena parte de las remesas— y el euro, lo que repercute en el alza de precios de los productos en la calle, así como los salarios estatales se encaminan a la total inutilidad.

Todavía a inicios de julio de este año, cuando ya había superado ampliamente los 100 CUP por unidad, el valor del dólar se mantuvo entre 10 y 12 pesos por debajo del euro y la MLC pero ya a finales de este agosto, además de lo difícil que se hizo encontrarlo en el mercado informal debido a la alta demanda, llegó a cotizarse entre los 140 y 145 por unidad, mientras la MLC se colocaba dos o tres puntos por debajo, una tendencia que se ha mantenido hasta este momento, cuando para adquirir un dólar hay que desembolsar más de 180 CUP.

Porque no solo compran los que tienen en planes emigrar sino además aquellos que, viendo cómo a cada segundo que pasa se evaporan sus ahorros en pesos cubanos, han optado por cambiarlos a dólares para evitar continuar perdiendo dinero. Pero también lo están haciendo quienes intuyen que al régimen no le queda mucho tiempo y que “la cosa”, en breve, pudiera terminar aún más mal de lo que está cuando los últimos “fieles” se convenzan de que el árbol enfermo bajo el que se cobijan ya ni sombra les puede ofrecer.

Sabemos en números la magnitud de la decepción, del hartazgo, por lo bajo que ha caído el peso cubano pero también por los cientos de miles de emigrantes que vamos contando en menos de dos años.

Sin embargo, desconocemos las cifras exactas de cuántos de ellos son funcionarios y cuadros del Partido Comunista que han huido, diplomáticos que han desertado o han enmascarado en cualquier pretexto su negativa a retornar, así como cuántos, aun sin escapar de Cuba, se han salido de las filas del Partido, han abandonado sus trabajos, han decidido cruzarse de brazos en sus casas porque así tienen más posibilidades de sobrevivir o, por el contrario, quedarse en sus puestos para obtener mediante el robo lo que no pueden con sus miserables salarios.

Sabemos que los decepcionados, arrepentidos y hartos son muchísimos más que esos que han logrado marcharse. Muchos más que los que todavía responden a la orden de gritar consignas a favor del Gobierno. Porque el poco entusiasmo “residual” que pudo haber quedado entre quienes esperaban una súbita solución magistral por parte del régimen ha sido desvanecido por la certeza de que, como dice la gente en la calle, “ya esto se terminó de joder”.

Quienes de manera bien activa en las redes sociales expresaron su confianza en que la apertura a inicios de agosto de un tipo de mercado cambiario oficial, con nuevas tasas de canje, por parte del Banco Central revertiría la situación o al menos ofrecería algo de estabilidad en las transacciones, hoy al parecer, a juzgar por sus silencios, se han sumado al multitudinario ejército de “ingenuos decepcionados”, lo único que ha sabido producir por montones la llamada “continuidad”.

La euforia que muchos mostraron la víspera tanto del anuncio del inicio del mercado cambiario oficial como a raíz de las flexibilizaciones del presidente Biden al embargo, hoy se ha transformado en casi total convencimiento de que ya la crisis económica en la Isla no tiene solución, más cuando esos que debieron frenar la devaluación del peso cubano con medidas y leyes en favor de sus seguidores diezmados, pero aún “leales” y “confiados” —a pesar de los palos que les ha dado la vida—, se sumaron al carro de la especulación callejera con total felicidad, en un acto que muchos han visto como una nueva traición y que se suma a la ráfaga de puñaladas “traperas” que ha sido todo el “reordenamiento monetario”.

No importa si es posible o no detener la hiperinflación, revertirla, en un país que no produce ni exporta absolutamente nada, o cuánto de conjuro mágico e intervención divina se necesiten para obrar lo que sin dudas sería un milagro para un país hundido en la miseria por la mediocridad y la doble moral de los jerarcas comunistas —más que por su empecinamiento ideológico—, pero en un sistema político donde se le ha inculcado a los ciudadanos que el Gobierno es un dios invencible, infalible, incuestionable e inmortal —algo sin dudas súper loco—, aún hay quienes esperan por que se abran los cielos (o al menos las aguas para que alguien de la otra orilla cruce con la billetera llena para rescatarlos).

De hecho la intervención televisiva del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, a finales de agosto, en la que se anunció la tasa de canje sobre los 120 pesos cubanos, calcada de la del mercado informal, habría sido la estocada de remate, el tiro de gracia a los últimos ingenuos y leales, pero además el disparo de arrancada para quienes no se habían decidido a comenzar esa carrera a fondo que significa emigrar, porque quedarse es solo una opción para quien de verdad no tiene los recursos ni las energías para escapar.

El país ha quedado tan arruinado en todos los sentidos, incluso a nivel social, humano, mucho más en estos últimos 10 años que, aun cayendo la dictadura ahora mismo, a los gobiernos que vengan, sin importar las buenas o malas intenciones que traigan con ellos, se les hará bien difícil —casi imposible— revertir la situación y convertir a Cuba en un país confortable para sus habitantes, un lugar a donde la gente desee retornar y establecerse de manera definitiva.

Hoy, si algo ha llegado para quedarse, es el caos económico. Las evidencias de ese “sálvese quien pueda” no están solo en cómo el régimen ha ido ajustando siempre hacia arriba los precios al ritmo de la inflación, o en la desvergüenza con que dicen al pueblo que continuarán construyendo hoteles y celebrando festivales a pesar del hambre generalizada, sino además en cómo ha favorecido la emigración masiva a través de Nicaragua y México como su única solución a la imperiosa necesidad de financiar la cada vez más costosa permanencia en el poder.

Lo cierto es que, junto con los rumores de que en breve el Banco Central ajustará nuevamente la tasa de recanje, y venderá los dólares a 140 CUP, no hay señales de que algo cambiará la tendencia al caos en los próximos meses.

Hasta la ministra de Trabajo y Seguridad recalcó que no subirán salarios ni pensiones aun cuando el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, hace apenas unos días mostraba su preocupación por el éxodo laboral y el ministro de Economía, en su último informe ante la Asamblea Nacional, cantaba loas al mercado cambiario y las tiendas en MLC.

Un coro como de trompetas del Juicio Final al que se suman los apagones por la obsolescencia tecnológica de las plantas generadoras, el dengue, la ausencia de turistas, la falta de pan, el colapso del transporte, los rayos que caen donde no debieran, las explosiones e incendios inexplicables y los ciclones aún por pasar.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

