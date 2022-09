MADRID, España.- En la madrugada de este viernes se formó la depresión tropical número nueve en el Mar Caribe.

“El área de bajas presiones que transitaba por el sudeste del mar Caribe ganó en organización y se convirtió en la depresión tropical nueve de la actual temporada ciclónica, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas superiores”, precisó el medio oficialista Cubadebate.

De acuerdo al pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), durante las próximas horas irá ganando en organización e intensidad, por lo que podría convertirse en la tormenta tropical Hermine, y luego en huracán hacia el lunes o martes.

Here are the 5am AST 23 Sep Key Messages for newly formed Tropical Depression Nine (#TD9) in the central Caribbean Sea.

Interests in Jamaica, Cayman Islands, western Cuba, & eastern U.S. Gulf Coast should closely monitor this system.

Initial Advisory: https://t.co/sH2UrRq5Wz pic.twitter.com/sXznjstWHy

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 23, 2022