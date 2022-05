CIUDAD DE MÉXICO.- A inicios de abril, en La Habana se formó una fila de casi 20 cuadras en la que más de 1 000 personas esperaban para anotarse en un listado. Esto les permitiría comprar en el futuro en la red de comercios que venden alimentos y otros productos básicos en la moneda nacional del país: el peso cubano. Quiénes hacían la cola decían desconocer qué se vendería, ni cuándo o si alcanzaría para todos. Lo que sí está claro es que todo lo que buscaban, en realidad, estaba en un lugar: Supermarket23.

Esta web es lo más similar que existe en Cuba a Amazon. Es una tienda online en la que es posible encontrar más de 1 000 productos diferentes, desde carnes y helados hasta cualquier artículo de higiene, limpieza o medicamentos. Lo que escasea en el país.

Bastan unos clics e introducir el número de una tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard, asociada a una cuenta en alguna moneda extranjera, para que luego entreguen en Cuba la compra. Porque sí, en Supermarket23 puede encontrarse lo que escasea en los comercios estatales, pero no cualquiera puede comprar allí.

En Cuba casi nadie recibe sus salarios en divisas. Y los bancos nacionales no emiten tarjetas Visa o Mastercard.

En otras palabras, el mundo de abundancia del Amazon cubano está solo disponible para quienes tienen familiares o amigos en el exterior dispuestos a pagarles los productos que necesitan.

Supermarket23 no es la única página de venta online para Cuba. En los últimos cuatro años, las tiendas online diseñadas para que los emigrados puedan enviar a sus parientes alimentos u otros artículos esenciales han proliferado, y usarlas se ha vuelto cotidiano para la creciente comunidad cubana en el exterior.

Pero Supermarket23 destaca entre sus competidoras. Primero por su alcance: envía sus productos a prácticamente todos los municipios del país. Segundo por su variedad: es posible encontrar casi de todo. Y tercero, porque, a diferencia de otros negocios de este tipo que parecen haber sido promovidos por empresarios extranjeros, todas las evidencias apuntan a que Supermarket23 es una iniciativa promovida por una empresa estatal cubana: Alcona.

Esta entidad forma parte del grupo empresarial estatal Flora y Fauna, el cual es dependiente del Ministerio de Agricultura y dirigido por uno de los últimos comandantes de la Revolución que quedan vivos: Guillermo García Frías, el célebre “comandante avestruz”.

Supermarket23, a pesar de que también ha sido presentada como una empresa extranjera no vinculada al régimen, en realidad tiene detrás una red de sociedades en diferentes países creadas por personas que trabajaron para Alcona o para una empresa vinculada a Alcona para comerciar en el exterior, según pudo establecer esta investigación.

Además, este trabajo pudo encontrar al menos otras 11 webs creadas por empresas vinculadas a Alcona o que son idénticas en productos, precios y diseño a Supermarket23.

La empresa encabezada por el comandante García Frías, de esta manera, se ha sumado a uno de los negocios más rentables que han surgido en Cuba con la crisis económica que vive el país. En Supermarket23 es posible vender lo más básico a precios disparatados. Un litro y medio de sirope que antes podía comprarse en tiendas físicas del Estado por el equivalente de 2 USD, en Supermarket23 cuesta el cuádruple. Los emigrados con el poder adquisitivo para comprar estos productos están dispuestos a pagar esos precios porque es su única opción para proveer a su familia.

El auge de esta web no es fortuito. Aunque el gobierno no lo ha declarado abiertamente, algunos medios de comunicación estatales han presentado las llamadas “ventas en frontera” como una prioridad en el actual periodo de reforma económica, el llamado Ordenamiento.

Esta estrategia implica que las empresas estatales deben vender en divisas todo lo que puedan. En teoría, el propósito de esto debería ser fomentar las exportaciones a otros países. Pero para empresas como Alcona, la nueva estrategia significa que ahora están “exportando” alimentos que, en realidad, nunca salieron del país.

De Alcona a SúperMarket 23

Flora y Fauna es un grupo empresarial cuyo propósito principal es administrar más de 80 áreas protegidas del país. También trata de explotar cualquier negocio asociado a la naturaleza que genere utilidades para, en teoría, financiar la conservación del medio ambiente.

Algunas de sus empresas se dedican al ecoturismo en lugares como el Parque Natural “El Bagá” o la Ciénaga de Zapata. Otras son empresas ganaderas que producen carne.

Pero la actividad que más publicita el grupo es la exportación de carbón vegetal —producido de la tala del marabú, una especie invasora— así como de peces ornamentales, caballos de raza y gallos de pelea. Flora y Fauna, de hecho, es la única entidad autorizada en el país para exportar animales vivos.

Estas ventas al exterior de animales y carbón las realizan a través de una de las empresas más conocidas del grupo: Alcona. La sociedad toma el nombre de una finca en la que se crían animales y se organizan peleas de gallos, una actividad legal que ha sido criticada por animalistas en el país.

Al frente del grupo Flora y Fauna, desde su fundación en 1976, está el comandante de la Revolución Guillermo García Frías, un antiguo campesino que actualmente tiene 94 años y que combatió en la Sierra Maestra junto a Fidel Castro.

García Frías fue ministro de Transporte y formó parte del alto mando militar cubano. Sin embargo, en las últimas décadas ha sido conocido principalmente por dirigir Flora y Fauna y haber convertido al grupo en su feudo.

La empresa es un reflejo de sus gustos —la cría de caballos y las peleas de gallos— y es manejada como una especie de negocio familiar. Su segunda al mando es su hija, Loreta García Sardina. Mientras que Jorge Alejandro de Cárdenas García, hijo de Loreta, también trabaja para el grupo. Pese a su juventud, de Cárdenas García es, asimismo, vicepresidente de la Federación Ecuestre, una entidad que también dirige su abuelo.

Durante la última década, Alcona utilizó para exportar sus productos a una empresa llamada Treew. Esta se presenta como una organización extranjera, con presencia en Canadá, Panamá, España y Reino Unido.

Treew ha constituido empresas en todos esos países y uno de sus directivos principales es un ciudadano canadiense llamado Cristhopher Mark Hemingway, que ha hecho negocios con Cuba desde hace casi dos décadas vinculados a la compra de carbón vegetal y de caballos de raza (áreas de Alcona), además de comercialización de alimentos. También figura en sus registros como otro de sus directivos el canadiense John Hyeon Kim.

Sin embargo, como sucede con otras empresas que comercian con productos cubanos, no está claro hasta qué punto Treew es una verdadera organización privada o es una extensión de la propia Alcona. Es común que las empresas estatales cubanas recurran a estructuras offshore o al uso de testaferros para pasar desapercibidas y en algunos casos escapar a las sanciones de Estados Unidos.

Treew no tiene otra actividad conocida más que comerciar con productos cubanos. Todos los trabajadores que registra su supermercado en la red social LinkedIn son cubanos. Entre ellos, algunos conectados a la élite del país como Luis Mazorra (su padre fue el diplomático Gustavo Mazorra, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos). Luis Mazorra ha promocionado a la empresa en sus redes sociales y trabaja para Treew como manager. Además, dos de los principales directivos de Treew tienen vínculos estrechos con Alcona.

Una es Yureibys Pérez Blanco, esposa de Carlos Quintero Agullo, quien ha afirmado en sus redes sociales haber sido director financiero de Alcona. Este hecho fue confirmado por una fuente que conoce el funcionamiento de la empresa y que pidió anonimato por vivir en Cuba. La fuente lo describió como muy cercano a Loreta García Sardina, la hija del comandante García Frías.

El otro es Aníbal Quevedo Rodríguez, quien también trabajó en Alcona en la década de 1990, según explicó la misma fuente, quién lo describió como un “testaferro del régimen”.

Ambos, Quevedo y Pérez, tienen residencia en Estados Unidos y en los últimos años representaron a varias de las empresas creadas por Treew en España, Panamá y Reino Unido para exportar el carbón de Alcona.

También se dedicaron a manejar empresas dedicadas a gestionar páginas de comercio electrónico. Una de ellas es Supermarket23.

Quevedo ha sido presentado como un experto en venta online y pionero de esta rama en el país. En 1995 dirigió la empresa estatal que puso en marcha el primer portal web cubano: cubaweb.cu. Desde entonces ha estado asociado a diferentes negocios cuyo propósito es ingresar divisas para el régimen, como Únicos Habanos, un comercio de venta online de puros.

Quevedo es también un hombre próspero, que ha logrado arrancar sus emprendimientos privados. Su hijo Juan Alejandro Quevedo Ponce, quien también ocupa cargos en una filial de Treew en España, tiene registrado a su nombre el restaurante 25MN, en El Vedado habanero. Y otro negocio privado situado en la misma cuadra, Nana Café, es operado por Iliana Ponce, esposa de Quevedo.

Durante años, Treew y sus directivos, como evidencia la web de la empresa, parecieron centrados en las actividades tradicionales de Alcona, y en especial la exportación de carbón vegetal y el suministro de carne al sector hotelero.

Inicialmente, la venta online fue una actividad de bajo perfil. Pero, a partir de 2017 todo cambió. A medida que el país se adentraba en una crisis económica que dura hasta el presente y los bienes de consumo escaseaban, el comercio electrónico vivió un auge sin precedentes.

Los directivos de Treew comenzaron a crear empresas dedicadas a esta actividad, tal y como lo muestran los registros mercantiles de varios países. Multiplicaron las tiendas y los productos a la venta, y crearon nuevas web orientadas a diferentes comunidades cubanas en el exterior.

Supermarket23 fue la estrella de esta estrategia. Después de haberse creado primero en Canadá, la empresa creó una filial en Florida, Estados Unidos, fundada por el propio Quevedo y donde aparece su otro hijo, Aníbal Javier, como director, y fue atrayendo a cada vez más consumidores.

Pero junto a esta web surgieron otras. Algunas de ellas fueron directamente creadas por los directivos de Treew: Supermarket Treew, En plaza Habana, Almendares Market, Treew Trending (esta no vende alimentos sino el carbón de Alcona) y Habana Rx. En otros casos, si bien no pudo establecerse un vínculo directo con Treew o Alcona, se trata de páginas idénticas a Supermarket23: mismo diseño, precios, productos y textos de presentación. Este es el caso de tiendas online como Supermarket50, Isla Super Market, Cooltuset, Supermarket Buena Vista o First Choice, que fueron principalmente creadas en España.

En total, para esta investigación se contabilizaron 11 tiendas online asociadas a la red Alcona-Treew.

Además de comercializar alimentos, esta organización también creó una tienda de medicamentos: Habana RX. Este negocio fue registrado en Florida en 2021 por Quevedo y Yureibys Pérez. En esta web se pueden adquirir desde pruebas de embarazo hasta fármacos que suelen requerir prescripción médica, como los antibióticos, aunque el suministro fluctúa.

El país se sumía en la peor crisis económica desde el fin del llamado Período Especial. Pero cuanto más se agudizaba la escasez, más crecía el atractivo y el suministro de estas páginas.

Están en la web los Productos que escasean en Cuba

Los vínculos entre Alcona y Supermarket23 saltan a la vista. La web identifica quiénes son los proveedores de sus productos y basta navegar por ella para comprobar que varios de los alimentos a la venta proceden de Alcona o de otras afiliadas a Flora y Fauna.

Un paquete de dos kilos de carne de res de Alcona pueden encontrarse por 33 USD. Un pack de cañada de res de la Empresa Pecuaria Genética Turiguanó, asociada a Flora y Fauna, puede adquirirse por 28 US$.

Pero al navegar por Supermarket23 también resulta evidente que la web se ha convertido en plataforma de venta para otras empresas estatales e incluso para algunos negocios particulares.

En la tienda pueden encontrarse productos de Palco, actualmente propiedad del grupo militar Gaesa, y de paladares de La Habana como Ola Dinners, Tamys Cake o Nana Café, el negocio operado por la esposa de Quevedo.

Sin embargo, gran parte de los productos a la venta proceden de grupos empresariales pertenecientes a los Ministerios de Agricultura o Alimentación.

Navegar por Supermarket23, de hecho, es como un viaje en el tiempo en el que marcas nacionales que antes era posible encontrar en moneda local en los llamados “Ideales” o en las antiguas tiendas en pesos convertibles, vuelven a estar disponibles.

Hablamos de las salsas y mayonesas Conchita, las mermeladas o purés de tomate Taoro o Tuaba, el papel sanitario Sanitec, los refrescos Ciego de Montero, la leche en polvo; los cárnicos Bravo, el helado Guanaroca.

Todos estos productos, que un par de años atrás se vendían en establecimientos físicos en moneda local, hoy son difíciles de encontrar y mucho más en pesos. En cambio, son fácilmente accesibles en Supermarket23.

Los vecinos de Cumanayagua, Cienfuegos, por ejemplo, estaban acostumbrados a comprar helado de la marca Guanaroca directamente en la fábrica que tiene el municipio, la estatal Empresa de Productos Lácteos Escambray. Ahora solo pueden conseguir el helado si alguien lo paga antes desde el exterior con una tarjeta Visa o Mastercard.

Estos helados están disponibles en Supermarket23 a cambio de 13 o 14 USD, el envase de cuatro litros, la cuarta parte del salario mensual promedio en el país en 2020.

¿Qué ha dicho Alcona?

Las autoridades de Alcona, hasta el momento, no han mencionado su relación con Supermarket23. Pero tampoco han escondido que ahora comercializan online algunos de sus productos.

En una entrevista en Cubavisión Internacional, la directora de Alcona, Berkys Medina Urra, explicó que desde que comenzó la pandemia han recurrido a esta estrategia.

Ni dijo qué plataforma online usan, ni se lo preguntaron. Medina Urra solo explicó que la idea había surgido gracias a “la oportunidad que nos presentaron cuatro compañías extranjeras que son clientes nuestros” y que en 2020 habían ingresado unos 600 mil dólares en ventas en la web.

La funcionaria añadió que Alcona, además de vender las mercancías, también las almacenaba y distribuía a la puerta de casa de los clientes.

Esto explicaría cómo logra Supermarket23 entregar sus productos tan rápidamente en Cuba sin estar registrada como una empresa extranjera: es Alcona quién se encarga.

En redes sociales circulan fotografías que ponen de relieve cómo el Amazon cubano utiliza para la entrega de mercancía camionetas blancas con su logo, que llevan matrículas correspondientes a vehículos estatales.

Otras empresas del Estado sí han reconocido abiertamente su relación con Supermarket23. En una nota del periódico oficial 5 de septiembre, la Empresa de Acopio de Cienfuegos, que distribuye los productos agrícolas que se cultivan en la provincia, explicó que una parte de ellos se venden en Supermarket23. Suchel Proquímica, que fabrica productos de limpieza y aseo, también admite que mantiene una relación comercial con esta web.

Sin embargo, ninguna entidad estatal ha explicado quién está detrás de Supermarket23 y cómo, en un país en el que el Estado controla casi toda la actividad económica, esta empresa logra vender online lo que escasea en las tiendas físicas.

La Empresa de Acopio Cienfuegos se limitó a presentar a Supermarket23 como una “compañía canadiense”. Esto fomenta la idea de que el Estado no tiene relación con la web y que, además, las empresas estatales están logrando exportar su producción. La realidad es otra.

Supermarket23, a través de sus directivos, sí tiene vínculos estrechos con el sector del gobierno que rodea a Alcona. Y no, aunque los ingresos son en divisas, los alimentos nunca salen del país, una práctica promovida por el Estado.

La venta en frontera

Que se haya fomentado esta confusión no parece casual. Permite al gobierno distanciarse de algo impopular, que fomenta la desigualdad entre quiénes reciben dinero del exterior y quienes no, e incentiva la migración.

En la entrevista que concedió a la televisión, la directora de Alcona fue cuidadosa en recalcar que los alimentos que venden online eran los que antes se destinaban a la industria hotelera. Alcona, según su versión, no estaba privando a la población de productos, a los que antes podían acceder.

De manera sutil y sin que nadie la cuestionara, Medina Urra estaba respondiendo a las críticas que ya circulan en el país. A pesar de las evidencias, la venta online, según ella, no perjudica la disponibilidad de artículos para quienes carecen de familia en el exterior.

Sin embargo, el auge de la venta online ha coincidido con un período de escasez evidente para la población, comparable con los años 90.

Los propios datos oficiales lo corroboran. El volumen de productos agropecuarios y alimentos puestos a la venta en el comercio minorista descendió un 30% solo entre 2018 y 2020, según la Oficina Nacional de Estadística e Información.

Es precisamente esta caída en la disponibilidad de productos básicos lo que aumenta el atractivo de webs como Supermarket23. Si los alimentos estuviesen disponibles en tiendas físicas o virtuales a precios acordes a los salarios en moneda nacional, ¿por qué tendría alguien que recurrir a sus parientes en Estados Unidos para que le enviaran un kilo de carne vendido por Alcona al triple de su precio normal?

La proliferación de páginas similares a Supermarket23, además, sugiere que este modelo crecerá.

Por ejemplo, Katapult y Mall Habana son negocios similares administrados por empresarios cercanos al régimen. En el primer caso nos referimos al cubanoamericano Hugo Cancio, mientras que la otra web es propiedad del inversor español José Carlos de Santiago.

Porque la creación de Supermarket23 no es únicamente fruto de una idea surgida de Alcona.

La venta online orientada a emigrados es parte de una estrategia llamada “venta en frontera”, que se ha convertido en uno de los pilares de las empresas del régimen para obtener divisas.

Con el turismo en horas bajas y las principales fuentes de dólares para el país también en declive: las misiones médicas y el envío de remesas —que ha estado restringido desde Estados Unidos—, las “ventas en frontera” se han convertido en uno de los nuevos paradigmas.

Más aún, en un momento de reforma, el Ordenamiento, en el que ya no se subsidia a muchas empresas estatales y se les fuerza a obtener sus propias divisas exportando lo que puedan.

Al explicar en qué consiste la “venta en frontera”, los medios estatales han insistido en que principalmente se trata de vender productos en dólares o euros a las empresas extranjeras que están en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, una zona franca situada en el principal puerto del país.

Sin embargo, han preferido no abordar que otra de las modalidades de venta en frontera consiste en obtener las divisas de la propia población, vendiendo artículos de primera necesidad que no pueden encontrar en otro sitio.

De esta manera, se está incentivando a empresas dependientes de ministerios civiles, como Alcona, a replicar el funcionamiento del impopular grupo empresarial de las Fuerzas Armadas, Gaesa, algunas de cuyas tiendas fueron saqueadas durante las protestas del 11 de julio de 2021.

Gaesa controla la mayoría de las tiendas físicas del país y en ellas ha implantado un sistema en el que solo es posible pagar con tarjetas asociadas a cuentas en monedas extranjeras; las ahora llamadas tiendas en MLC. A estas solo pueden acceder quienes reciben remesas o quienes consiguen divisas en el mercado informal.

Dado que otros grupos empresariales no disponen de redes de comercios físicos, están recurriendo a la web para hacer lo mismo. Pero, a diferencia de Gaesa, que vende principalmente artículos que importa, estas empresas están comercializando lo que ellas mismas producen o que compran a otros productores estatales, artículos que antes podían encontrarse en pesos cubanos. Esto ha incrementado el malestar en la población.

Que el gobierno venda productos nacionales en divisas a través de la web, tampoco es nuevo. El gobierno opera desde hace años la web Tu Envío, enfocada a captar divisas de los emigrados. La finca Alcona ya vendía por acá.

Sin embargo, nunca el comercio electrónico había alcanzado la magnitud actual. Y tampoco se había manejado con tanto sigilo.

Tu Envío es abiertamente gestionado por empresas estatales. Supermarket23, en cambio, ha estado acompañada por el silencio del régimen.

Esto ha incentivado a la empresa a hacer cosas que han indignado a la población, como vender dos kilos de pechuga de pollo hasta en 40 USD. Pero también ha permitido al gobierno sostener que son ellos quienes se oponen a los precios “abusivos”.

A mediados de mayo, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, quien ha sido uno de los promotores de las reformas del Ordenamiento, se mostró como un defensor de los consumidores durante una reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aunque no mencionó a ninguna empresa en particular, Marrero criticó: “Hay que ayudar a nuestro pueblo, no es justo cobrar esos precios abusivos, no entendemos a quien cobra hasta 10 veces por encima de lo que le cuestan las mercancías, no podemos permitir que algunos se hagan ricos a cuenta del pueblo”.

***Nota: CubaNet consultó a SuperMarket23 y Alcona para esta investigación. Solo SuperMarket23 aceptó responder las preguntas de Cubanet, pero hasta el momento de la publicación no ha respondido el cuestionario.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.