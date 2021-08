CIUDAD DE MÉXICO.- La rutina es más o menos así, paso 1: tener localizados los nombres y direcciones web de algunas tiendas virtuales que envían a Cuba alimentos y aseo. 2: revisar casi a diario qué hay de nuevo en las ofertas y si están distribuyendo en tu provincia. 3: abrir otras páginas para comparar opciones y precios. 4: elegir una de ellas y comprar lo que necesita tu familia en Cuba (que suele ser más de lo que hay en existencia). 5: pagar (tarjeta Visa o Mastercard mediante), avisar a la isla que debe llegar en algunas semanas (con suerte) y esperar. Finalmente, el 6 es recibir la noticia de que ya entregaron el envío y así los tuyos tendrán menos carencias momentáneamente.

Con la actual crisis sanitaria y de abastecimiento que padece Cuba, donde encontrar productos básicos se vuelve prácticamente un ejercicio de caza, muchos emigrados han tenido que incorporar esta rutina de compras online para aliviar la escasez de sus familias dentro de la isla.

Para otros se ha convertido en una oportunidad única de negocios. No importa el precio que dispongan los dueños de estas plataformas para sus productos, ante el desabastecimiento general no hay otra opción que acceder y pagar.

Tan lucrativo parece ser el negocio de vender a Cuba, con pago en el exterior, que CubaNet logró contabilizar 24 tiendas que envían al país (la cifra puede ser superior). Muchas han estado mandando productos durante décadas por aire o mar. PSTExpress, manejada desde Panamá, o Pacotillas, registrada en Estados Unidos, por años han enviado a la isla motos eléctricas, combos de aseo, piezas y muebles.

Hoy, con la entrada al país muy limitada por la reducción de vuelos, se han consolidado otras cuyas alternativas de suministro no provienen únicamente desde el exterior. Lo que venden ya está en Cuba.

Entre ellas hay tiendas como Alawao, que comercializan mercancías naturales en combos. Hablamos de granos, cárnicos y hortalizas que, según la página de la tienda, vienen de proveedores privados.

Mientras, hay otras que ofertan artículos industriales provenientes de las fábricas cubanas. Tienda Lo Tengo, registrada en Canadá y que distribuye en todo el país, vende sólo productos de aseo como jabón y colonia Bonabel, crema Alicia, etc.

Sin embargo, son los negocios que ofertan alimentos los que más ganan en un país donde no hay comida. Por ejemplo, el célebre Supermarket23 vende dos kilogramos de pechuga por 40 USD. Y los clientes que deben enviar alimentos a sus familias no tiene otra opción que pagar.

En el 2020 dos tiendas virtuales en particular, que comercializan alimentos y otros bienes, comenzaron a expandirse. Una ya existía desde 2006, pero en el escenario actual consolidó su popularidad. La otra apenas tiene un año. Sus nombres son Mall Habana y Katapulk.

El éxito de ellas radica en que comercializan muchos productos que ya están dentro de Cuba, solo deben moverlos a las provincias, y tienen vínculos con el estado que facilita las operaciones.

Los mismos refrescos Ciego Montero, sorbetos nacionales y hasta hamburguesas de la célebre Prodal (sí, la marca de las croquetas explosivas), que las familias cubanas no tienen cómo adquirir dentro de la isla (a veces ni en MLC) aparecen en las plataformas online. ¿Cómo obtienen estos productos si solo los produce el estado?

¿Quiénes están detrás de estas tiendas?

Comencemos por la más reciente. Katapulk pertenece a la empresa Fuego Enterprises Inc. (con un capital de 19.1 millones de dólares), fundada por el cubano americano Hugo Cancio el 30 de diciembre de 2004 con sede en Miami, FL.

Recientemente el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) autorizó la inscripción de Fuego Enterprises Inc en su registro de empresas extranjeras que hacen negocios en la Isla. El propio Cancio declaró que el año pasado habían rechazado su petición, no fue hasta este año 2021 cuando la aceptaron.

De acuerdo con la Resolución 180/2021, firmada por el ministro Rodrigo Malmierca y publicada en la Gaceta Oficial, Katapulk está autorizada para la “comercialización de productos agroalimentarios, artesanales y bienes de consumo”. En cambio, no podrá importar y exportar directamente con carácter comercial; y no podrá realizar comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, excepto los de posventa y garantía.

Aunque la resolución se publicó en gaceta apenas el pasado mes de julio, la empresa comenzó a vender productos alimenticios por internet desde 2020, y ha estado expandiéndose desde entonces. Actualmente distribuye en nueve provincias (Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba), y según el propio Cancio entrega unos 1 000 envíos diarios.

El crecimiento de la empresa también es ostensible en cómo han ido aumentado la variedad de productos; por ejemplo, en fechas recientes comenzaron a vender leche y confituras. Por otra parte, ante el aumento de la demanda, Katapulk ha bajado sus costos de envío (hacia Pinar del Río pasó de 25 USD a 18)

¿Cómo llegan los alimentos a estas nueve provincias? Cancio ha contratado choferes y distribuidores privados en la isla, pero ya al contar con una autorización oficial para operar tendrá su propia oficina en La Habana. Un poco más al occidente, en Pinar del Río, dos fuentes confirmaron a CubaNet que un local dentro de la empresa Pesca Río de esta ciudad también se le otorgará a Katapulk.

¿Qué vende Katapulk, y quién se lo suministra en medio de un desabastecimiento generalizado?

La Sociedad Mercantil Alimentos y Bebidas La Estancia, S.A. (de forma abreviada: La Estancia, S.A.), fue constituida en febrero de 2013 y opera con capital 100% cubano. Esta empresa, perteneciente al Ministerio de la Industria Alimentaria y que ha llegado a ser promocionada por la cuenta en Twitter de la Presidencia, es una de las suministradoras de Katapulk.

Las cajas de jugos de 27 unidades (200ml cada una) que esta tienda comercializa a 14 USD provienen de La Estancia, al igual que los de un litro y una de las variedades de puré de tomate en oferta.

Otra marca nacional que tiene convenio con Katapulk es La Conchita. Con sede en Pinar del Río, La Conchita produce puré, mayonesa, mermeladas y pasta de guayaba, productos que vende Katapulk al igual que las africanas, café Guantanamera, sorbetos Pinocho, queso Caribe, latas Taoro, entre otras mercancías.

Otro punto que resalta de Katapulk y que los ha convertido en uno de los mercados online con más demanda es que tiene precios mucho más competitivos. Mientras que Supermarket23 vende 2 kilos de pechuga de pollo por 40 USD, Katapulk lo oferta a 5.69, es decir casi cuatro veces menos que su homólogo.

Y no es solo el pollo, las cajas de refresco Ciego Montero que vende las comercializa a 18.36 USD. Los precios de Katapulk son prácticamente los mismos que tuvieron estos productos en las tiendas físicas cuando era posibles hallarlos en CUC. Lo cual indica que la empresa vende bajo estas tarifas porque el estado cubano (dueño de los suministradores) se lo facilita a precios de mayorista.

De otro modo Katapulk, que debe costear el pago de sus trabajadores, entre otros gastos, no tendría ganancia alguna, sino pérdidas. Aclaremos que estos precios y productos estatales los encontrabas en la tienda online antes de oficializar su estatus en la isla. No haber estado en el registro de empresas, al parecer, no fue inconveniente para que las marcas estatales negociaran con Cancio y le vendieran lo que no existe en establecimientos de moneda nacional.

Hugo Cancio, el dueño de Katapulk, no es un simple cubanoamericano. Probablemente su nombre te resulte familiar pues fue uno de los rostros principales del deshielo en la era de Obama. Es también el dueño de revistas como Oncuba y ART OnCuba, que el gobierno permitió registrar en un país que criminaliza y persigue la prensa independiente. Incluso rimbombates titulares en 2015 lo definieron como “el contacto para los negocios estadounidenses en Cuba”. Con su empresa, Cancio llevó a tocar a Miami a importantes artistas cubanos como Silvio Rodíguez, Pablo Milanés y Van Van.

Si lo anterior no te da pistas sobre quién es él y sus nexos con el poder, añade que Hugo Cancio es el señor de traje que da la mano a Miguel Díaz-Canel, gobernante de Cuba, en esta foto.

Mall Habana y los privilegios de su dueño en Cuba

Mall Habana es una tienda online que opera desde 2006 como parte de la compañía Gold Black Investments, especializada en envíos y comercio electrónico, entre otros servicios, y que fue registrada en España cinco años antes.

En Cuba fue añadida al registro de empresas en 2016. En la gaceta número cuatro de ese año puede leerse que se “Autoriza la inscripción de la licencia de la compañía española GOLD BLACK INVESTMENTS, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio”. Recientemente, en abril del año en curso, se renovó dicha licencia.

A diferencia de Katapulk, este negocio no se limita a comercializar alimentos. A través de su página puedes adquirir perfumes y champú de importación, cakes elaborados por privados, ropa interior, electrodomésticos, útiles de ferretería, rones cubanos. En fin, esta tienda es mucho más variada en su oferta que la otra; aunque a favor de Katapulk debe aclararse que el suministro hacia al interior del país es mucho más amplio en el negocio de Cancio.

Mall Habana, además, ofrece otros servicios como reservaciones de cenas y hoteles, recargas de móviles y Nauta, y agencia de viajes. Su competencia no llega ahí (aún).

Lo que sí tienen en común ambos negocios es que venden productos que solo produce el estado, incluso las mismas marcas. Nuevamente los alimentos de La Conchita, La Estancia y café Guantanamera están disponibles en estos anaqueles virtuales. A ello agreguemos cervezas Bucanero y Cristal, ron Santigo y Havana Club. La empresa de cárnicos Bravo S.A, con sede en Habana del Este, también les vende sus hamburguesas, jamones y rollos de picadillo condimentado a ambos negocios.

En cuanto a los precios, son similares a los montos oficiales. Al parecer adquieren los productos como mayoristas y con tarifas preferenciales.

Pero los productos estatales que comercializa Mall Habana no se limitan a los de alimentación. Si quieres comprar jarras, bandejas, relojes de pared, cortinas de baño con las obras plásticas de artistas cubanos (todo producido por ARTEX) puedes hallarlos en Mall Habana.

En febrero de 2020, en Matanzas, tuvo lugar una reunión entre directivos del sistema empresarial GARDIS y José Carlos de Santiago, presidente de la empresa española Goldblack.

Como resultado de este encuentro, a la carpintería de aluminio ofertada a través del sitio web se sumaron nuevos bienes producidos por GARDIS como menaje de cocina, colchones, confecciones textiles, materiales de la construcción y pinturas.

José Carlos de Santiago, ciudadano español, no solo dirige la empresa Goldblack. De Santiago es también el fundador de las revistas ‘Excelencias’, cuyo objetivo es la promoción y la difusión de la cultura, la gastronomía, el turismo, la información del sector automovilístico y el arte de los destinos de Iberoamérica y el Caribe.

El grupo Excelencias tiene una de sus sedes en La Habana y participa continuamente en las Ferias Internacionales de Turismo efectuadas en la capital. Los negocios del empresario español se centran en explotar una imagen de Cuba como un paraíso de bellas playas, sabrosa gastronomía, con autos antiguos que recorren las ciudades y pobladores felices. La Cuba que padecen la mayoría de sus ciudadanos no está en sus promociones. Eso no vende.

El empresario es también accionista de la línea aérea Plus Ultra. Un nombre que pasaría inadvertido a no ser porque en abril de este año un vuelo chárter de esta misma aerolínea fue el encargado de trasportar a un contingente de médicos cubanos hasta Gabón.

Plus Ultra comenzó a operar vuelos en el país caribeño en 2017. En ese año efectuó 35 vuelos entre Madrid y La Habana, según consta en los registros de Aena.

Sin embargo, la aerolínea nunca había hecho una ruta a África. El traslado de los galenos caribeños a Gabón fue su primera vez. ¿Será casualidad que Cuba haya elegido a Plus Ultra para mover a sus médicos?

Por su parte, Gold Black Investments no solo comercializa productos que provienen de empresas estatales, también compañías del gobierno figuran entre sus principales clientes. Entre ellos están el Grupo Empresarial Palco, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), la tabacalera Habanos S.A. o la compañía de alimentos Industrial Molinera de La Habana.

En cuanto a su cómoda posición de poder en la isla agreguemos a José Carlos De Santiago, que si bien no tiene conocidas fotos con el mandatario cubano, aparece en notas e imágenes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

A diferencia de otras tiendas online, Katapulk y Mall Habana son manejados por ciudadanos extranjeros con claros vínculos con el poder en Cuba. Así se abre un canal para obtener directo de las manos del estado muchos de los productos que venden.

Mientras las familias cubanas apenas tengan cómo comprar alimentos dentro del país, tal y como ocurre hoy, los emigrados seguirán una y otra vez la rutina de las compras online. Estas tiendas son un negocio redondo para sus dueños y para el régimen, socio y proveedor, que comercializa con ellos los productos que apenas vende a sus ciudadanos en las tiendas físicas.

