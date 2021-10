LA HABANA, Cuba. – Al grafitero Yulier P un día quisieron borrarlo de las paredes de la ciudad. Después de acosarlo, la Policía lo detuvo 48 horas y lo amenazó con llevarlo ante un juez por “maltrato a la propiedad social”.

En agosto de 2017, le confesó a la prensa: “Quieren que me mutile, que me autocensure. Quieren que me desacredite a mí mismo”, pero no movió ni un músculo para borrar los más de 100 grafitis que había dibujado hasta ese momento. En cambio, en ese punto inició lo que él mismo llama sus “Regalos”, que son trozos de paredes ―que en esencia siguen siendo parte de la ciudad― grabadas con las figuras que marcan su estilo.

Ahora, inspirado en la injusticia que se desencadenó tras las manifestaciones del 11 de julio (11J), estrena el video arte “Inocentes”, bajo la dirección de Fernando Fraguela y con música de Joelsy Amiel Abreu.

“Inocentes” no es un pase de lista porque en pocos minutos es imposible mostrar 1 128 rostros, pero en él aparecen el artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso en la prisión de máxima seguridad de Guanajay; las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, ambas salvajemente golpeadas y torturadas por la policía en Quivicán tras el 11J y ahora en espera de juicio; Yoan de la Cruz, a quien el régimen quiere condenar a ocho años de prisión por filmar la protesta popular en San Antonio de los Baños; Félix Navarro y José Daniel Ferrer, ambos presos políticos, los dos últimos del Grupo de los 75 en ser excarcelados, y hoy en espera de condenas arbitrarias.

También aparecen la activista Lizandra Góngora, madre de cinco hijos; Annia Romero Fonseca, condenada en juicio sumario a un año de privación de libertad; y Luis Mario Niedas Hernández, condenado a tres años de cárcel tras un juicio amañado.

“Me inspiró ver cómo varios amigos y personas realmente inocentes fueron apresadas de forma tan cruel”, explica Yulier P a CubaNet. “Así como ver las condenas que les esperan por decir lo que piensan, por hablar de una realidad llena de miseria, violencia, terror, hambre y necesidad provocada por los mismos opresores”.

Los personajes de Yulier P sintetizan la angustia de los manifestantes del 11J; por eso no se echa a notar que de los más de 1 000 solo aparezcan unos cientos. “Inocentes”, de alguna manera, los muestra a todos y mantiene al artista outsider al margen de bienales e instituciones culturales.

“El expresionismo está marcado por una estética agresiva y en ocasiones grotesca”, explica. “En mi caso toda la represión que he vivido, la que viven mis hermanos, alimenta mi trabajo aportando en expresión y contenido”.

Yulier P también se opone a la Bienal de La Habana, que le parece “altamente irrespetuosa, humillante y hasta sádica, viniendo de un sistema que lo único que ha hecho en estos últimos años es limitar y criminalizar la libertad de expresión y a los artistas”.

