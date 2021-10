MIAMI, Estados Unidos. – Al menos cinco artistas extranjeros que participarían en la Bienal de La Habana se retiraron del evento un mes antes de su comienzo “en solidaridad con los cientos de presos y perseguidos por el régimen cubano”, indicó la revista Hyperallergic.

Se trata de las artistas Nathalie Anguezomo Mba Bikoro, Ursula Biemann y Aimee Joaristi Argüelles, la curadora María Belén Sáez de Ibarra y el crítico francés Nicolas Bourriaud, quienes aseguraron que ya no exhibirían su trabajo ni contribuirán a la programación de la Bienal, según la publicación citada.

La retirada se produce tras la publicación de una carta abierta que pide el boicot de la Bienal, la que ha reunido más de 400 firmas hasta ahora. Entre los firmantes se encuentran destacadas figuras culturales radicadas fuera de Cuba, como Cecilia Fajardo-Hill, Theaster Gates, Pablo Helguera, Luis Pérez-Oramas y Laura Raicovich, así como artistas cubanos que han participado en ediciones anteriores de la Bienal de La Habana, como Tania Bruguera, Coco Fusco y Tomás Sánchez.

“A algunos les puede resultar sorprendente o incluso chocante que rechacemos el evento artístico más importante de nuestro país, un evento que ha dado a tantos artistas cubanos la oportunidad de compartir su arte con el resto del mundo”, reza la carta, que fue escrita por un grupo de artesanos cubanos asociados al Movimiento 27N por los derechos humanos y la libertad de expresión en la Isla.

La 14ª edición de la Bienal de La Habana abrirá el próximo 12 de noviembre y se extenderá en tres entregas separadas hasta el 22 de abril de 2022. La Bienal de La Habana es organizada cada dos años por el oficial Centro de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam”.

En sus ediciones anteriores, el mayor evento de las artes visuales en la Isla ha estado plagado de controversias. En 2015, varios artistas pidieron un boicot como acto de protesta después que Tania Bruguera fuera arrestada por planear una representación sobre la libertad de expresión en la Plaza de la Revolución.

“Esta vez, un boicot es la única opción”, dijo Bruguera a Hyperallergic. “Creo que es importante no participar porque el pueblo cubano se levantó el 11 de julio para reclamar sus derechos y ha sido encarcelado y amenazado. No creo que sea ético pretender que no está pasando nada como lo hemos hecho durante los últimos 62 años”, agregó.

“Lo que hacíamos antes tampoco funciona ya: organizamos exposiciones paralelas e independientes; intentamos crear obras críticas y mostrarlas en la Bienal, y tampoco funcionó. Todo lo que queda es un boicot”, recalcó.

“El Decreto 349, que básicamente legalizó la censura en Cuba, sigue vigente. El Decreto-Ley 370, que controla las comunicaciones en las redes sociales, también está vigente, al igual que el Decreto-Ley 35. Lo que están haciendo es amordazar a la gente y no podemos fingir que ya no lo sabemos”.

“Decimos NO a la XIV Bienal de La Habana porque los artistas cubanos llevan meses en prisión, porque decenas de trabajadores culturales están bajo arresto domiciliario y porque más de 1 000 conciudadanos fueron detenidos durante las protestas masivas del 11 de julio. De los detenidos, más de 500 cubanos siguen presos, entre ellos varios menores”, terminó.

