LA HABANA, Cuba. ─ A raíz del Gran Alzamiento Nacional Anticomunista del pasado 11 de julio, consagré varios trabajos periodísticos a las secuelas de ese acontecimiento histórico. Entre ellos figura el que publiqué en este mismo diario digital con un título en forma de pregunta: ¿Cuándo se reunirá el Comité Central en La Habana?. Esta obrita mía vio la luz poco después de aquella epopeya, pues fue colgada el día 14 de ese mes.

La importancia que ese cónclave de los comunistas pudiera tener para el futuro de Cuba aparece explicada en el bajante de ese mismo material informativo: “No debe menospreciarse la posibilidad de que en el seno del partido único se tomen decisiones que propicien la necesaria transición”.

En otros artículos publicados posteriormente en este mismo diario digital he insistido varias veces en ese tema; en el escándalo que, desde el punto de vista de los propios militantes comunistas, representa el hecho de no haber reunido, en más de tres meses, el órgano superior de su partido. La más reciente alusión de ese tipo corresponde al texto que me publicó CubaNet el martes de esta misma semana.

Es posible que, ante esa persistencia, alguno de mis lectores recuerde el viejo dicho: “Cada loco con su tema”. Pero debo aclarar, ante todo, que mi interés en el asunto no se deriva de un hipotético desvelo (que para mí sería imposible) por las cuestiones de la vida interna del único partido legal de la Isla. Felizmente, quien esto escribe nunca ha sido comunista, no lo es, ni lo será jamás.

Si me enfoco en este tema es porque en la gesta del 11 de julio (como suele suceder en cualquier enfrentamiento humano) hubo dos partes: de un lado estuvo, claro, el pueblo, representado por las decenas de miles de compatriotas —como regla, los más jóvenes, valientes y desesperados entre los cubanos de la Isla— que se lanzaron con intrepidez a las calles a reclamar libertad.

A ese aspecto de la gran epopeya popular de ese día histórico ha estado consagrado un buen número de artículos periodísticos y científicos. En la prensa independiente, por ejemplo, no creo que haya habido un solo publicista que no le haya dedicado al menos un trabajo a ese aspecto de tan importante evento. El autor del presente escrito no constituyó una excepción. Y, por supuesto, ese interés es merecidísimo.

Pero ya he señalado algo obvio: en el enfrentamiento del 11 de julio hubo también otra parte: me refiero, claro, a los comunistas. Sin embargo, en evidente contraste con lo planteado en el párrafo precedente, no conozco ni un solo intelectual que haya abordado ese otro aspecto de la cuestión. En ese contexto, puedo decir que he permanecido solo.

La trascendencia de esta omisión radica en que la historia nos enseña que, en la larguísima relación de los países que, felizmente, se han librado de un modo u otro del abominable régimen monopartidista y ateo del marxismo leninista, el cambio hacia la democracia ha comenzado precisamente desde el propio partido único.

Como decía yo en el artículo con título interrogativo al que me referí al principio, “en este tipo de regímenes, la rajadura empieza a abrirse por arriba”. En cada uno de los antiguos integrantes del llamado “campo socialista” que en Europa y Asia han dejado atrás el sistema comunista, ha sido justamente el mismo comité central rojo el que ha adoptado los acuerdos que han dado comienzo al fin de la tragedia.

Es probable que esa realidad explique la renuencia del Buró Político cubano a convocar ese órgano que, cuando no está reunido el congreso (o sea, cuatro años y 50 semanas de cada lustro) representa la instancia suprema del tinglado comunista. Quizás los más altos jefes se preguntaron: ¿Para qué correr ese riesgo! Por eso optaron por demorar todo lo posible (¡más de tres meses!) esa insoslayable reunión del Comité Central.

Todas estas consideraciones vienen al caso porque los medios de difusión masiva del castrismo acaban de anunciar que —¡por fin!— el mencionado órgano sesionará “los días 23 y 24 de octubre, en el Palacio de Convenciones”. La nota informativa señala que “la reunión evaluará la implementación de los acuerdos derivados del 8vo. Congreso del Partido y otros temas de interés del país”.

Señores, ¡que, en la desesperada situación actual de nuestra Patria, los comunistas mencionen en primer término “los acuerdos derivados del 8vo. Congreso”! ¡“Esta Gente” tiene cada ocurrencias! Yo, sin dármelas de profeta, me atrevo a afirmar que el grueso de los debates se centrará en todo lo que la misma nota incluye dentro de la vaga frase “otros temas de interés del país”.

¡Sobran asuntos que pueden amontonarse dentro de esa denominación eufemística! ¡Está, en primerísimo lugar, el tremendo remezón que, para el establishment rojo, representó el Gran Alzamiento Nacional Anticomunista del 11 de julio! ¡Pero también está la desastrosa situación económica actual! ¡La catástrofe que ha representado la llamada “Tarea Ordenamiento”, iniciada a bombo y platillo a comienzos de este mismo año!

Supongo que ya los grandes jefes tendrán preparado su libreto para esas fechas. Es probable que hayan confeccionado la lista de los chivos expiatorios destinados a pagar los platos rotos. Quizás cuenten ya con la fórmula del cambio-fraude (¿la resurrección del doctor Lage?). Pero está por ver si la gran masa de los miembros del Comité Central se mostrará o no dispuesta a cantar siguiendo el mencionado libreto.

Esos integrantes de filas no figuran en el exclusivo Buró Político. ¡Y por supuesto que aspiran a trepar por la pirámide de las ambiciones comunistas! ¿Y qué mejor pretexto para ello que el desastroso desempeño del actual equipo gobernante! ¡La mesa está servida para el venidero fin de semana!

Considero que es inevitable que en ese cónclave se decidan cambios. No me atrevo a asegurar cuál será la naturaleza de esas reformas: si ellas se limitarán al terreno de la cosmética o si, por el contrario, propiciarán el inicio de los cambios profundos que nuestra Patria necesita.

Sólo puedo afirmar una cosa: si en este mismo fin de semana no se toman decisiones que en alguna medida propicien el avance de Cuba hacia la democracia, lo único que habrán logrado los comunistas será retardar un poco ese cambio y quizás hacerlo más traumático. ¡Pero es inevitable que nuestra Patria vuelva a ser libre!

ARTÍCULO DE OPINIÓN

