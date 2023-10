MIAMI, Estados Unidos. – María Magdalena Campos-Pons, destacada artista cubana nacida en Matanzas en 1959, ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional por su exploración de la identidad cubana heterogénea y la memoria a través de diversos medios como la pintura, la instalación, el video, la fotografía, la escultura y la performance.

Antes de su salida de la Isla en 1991, impartió clases y fue pionera del Movimiento del Nuevo Arte Cubano, que opuso resistencia a la represión política en la Isla a finales de la década de 1980.

Actualmente, Campos-Pons reside en la ciudad de Nashville, donde es profesora de Bellas Artes. Hoy su trabajo se encuentra en colecciones de más de 30 museos, como el Whitney Museum of American Art, el Art Institute of Chicago, la National Gallery of Canada y el Museum of Modern Art de Nueva York.

A finales de 2022, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) incorporó a su colección permanente su obra “Mobile # 3” (2021), un móvil de vidrio inspirado en la pigmentación de las alas de las mariposas y los exuberantes patrones de la naturaleza.

En esa ocasión, Marita García, curadora jefa del MALBA, destacó la riqueza de la herencia multiétnica de la artista, quien creció en “una plantación de azúcar y en el seno de una familia con raíces nigerianas, hispanas y chinas”, lo que influye profundamente en su trabajo. Según EFE, su trayectoria artística refleja su compromiso con la diversidad cultural de Cuba.

Campos-Pons también ha sido galardonada con una de las 20 becas MacArthur 2023, otorgadas anualmente por la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur a intelectuales, artistas y profesionales destacados. Esta beca, apodada el “Premio del Genio”, le proporcionará un total de 800.000 dólares en el transcurso de cinco años para apoyar su trabajo creativo.

El perfil de la artista en la web de la Fundación MacArthur destaca su habilidad para entrelazar “memoria, espiritualidad e identidad” con historias personales y colectivas a lo largo del Caribe.

En una entrevista para NPR, al ser preguntada sobre el reconocimiento de “genio”, Campos-Pons respondió con humildad, mencionando sus humildes comienzos y el trabajo duro de sus padres en Cuba. También señaló su deseo de utilizar los fondos de la beca para apoyar el arte y la justicia en la Universidad de Vanderbilt, donde es profesora.

Hasta el 14 de enero de 2024, los interesados pueden apreciar su trabajo en el Museo Brooklyn, Nueva York, en la retrospectiva “María Magdalena Campos-Pons: Behold”. Esta exposición brinda una mirada profunda al compromiso de la artista con las culturas y los imaginarios que han sido marginados o excluidos por razones de raza, etnia, género y religión.