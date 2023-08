LA HABANA, Cuba.- El 29 de agosto de 1958, en el área metropolitana de Chicago, nació un niño que transformaría para siempre la industria de la música. Michael Joseph Jackson fue el octavo hijo de un matrimonio humilde y laborioso que, pese a innumerables dificultades, fue capaz de formar grandes artistas; aunque solo el pequeño Michael alcanzaría una arrolladora fama mundial gracias a sus canciones, su manera de bailar, su talento para producir obras maestras, su extravagancia y su escandalosa vida privada.

Luego de diez años compartiendo escena con sus hermanos en los Jackson Five, Michael lanzó una carrera en solitario que no dejó de cosechar éxitos incluso después de su muerte. Aunque su debut como estrella del pop se produjo a principios de la década de 1970, fue su disco Off the Wall (1979) el que le ganó un tremendo éxito de público y crítica. Sin embargo, Michael estaba convencido de que el fonograma no había tenido suficiente impacto, así que volvió al ruedo a finales de 1982 con el álbum más vendido en la historia de la música: Thriller.

Este disco se alzó con siete Grammys y ocho American Music Awards. Vendió 65 millones de copias a nivel global, permaneció en el número uno de la Billboard 200 durante 37 semanas y fue el primero en colocar siete sencillos en el top ten de la Billboard Hot 100, entre ellos “Billie Jean” y “Beat It”.

Michael había encontrado su sonido, mezcla de hip hop, pop-rock y rythm and blues, con una sensacional acogida en los cuatro puntos cardinales. El videoclip de la canción “Thriller” revolucionó por completo ese género audiovisual, transformándolo en obra de arte y herramienta promocional. La carrera de Michael Jackson se agigantó a lo largo de los años ochenta y en la década siguiente, trabajando junto al maestro Quincy Jones, uno de los más grandes productores musicales de todos los tiempos.

Al éxito de Thriller le siguieron otros álbumes excelentes, como Bad (1987), que impuso records en la Billboard Hot Ten no superados hasta la fecha. La gira del disco sigue siendo la más exitosa de la historia.

Le siguió Dangerous, en 1991, otro éxito comercial que arrasó con tres temas icónicos: “Black or White”, “Heal the World” y “Remember the Time”.

Cuatro años después fue publicado History, álbum doble que dejaría dos sencillos inolvidables y uno de los videoclips más estremecedores jamás realizado: “Earth Song” y “They Don´t Care About Us”.

El rey del pop, único e irrepetible, figura entre los pocos artistas que ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en calidad de solista y como miembro de los Jackson Five. Aparece, además, en el Salón de la Fama de los Compositores y en el de la Danza.