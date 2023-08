MADRID, España.- La tormenta tropical Idalia, cuyo centro transitó muy cerca del cabo de San Antonio, Pinar del Río, en la noche de este lunes, comenzó a alejarse de Cuba y avanza sobre el sureste del Golfo de México a una velocidad de 13 km/h.

Según el meteorólogo Elier Pila, citado por Cubadebate, Idalia, que está a punto de convertirse en huracán, continuará alejándose de la Isla. No obstante, persistirán las lluvias y las inundaciones en la zona occidental del país fundamentalmente.

“La circulación de Idalia se extiende bastante por el Caribe Occidental, lo que ha hecho que algunas lluvias lleguen a localidades del sur de la zona central del país”, dijo también el especialista.

En las últimas horas la estación meteorológica Cabo de San Antonio había registrado un acumulado de 133.5 milímetros.

En un parte ofrecido durante la emisión estelar del Noticiero de la Televisión Cubana (NTV), el Dr. José Rubiera advirtió sobre los riesgos no solo de los vientos y las lluvias, sino también de las inundaciones costeras en el occidente de la Isla, donde se ha evacuado a miles de personas.

El Consejo de Defensa Provincial de Pinar del Río señaló que a las ocho de la noche se habían registrado en el territorio 217 interrupciones eléctricas. Las afectaciones más significativas al servicio se reportan en la cabecera provincial (88) y en el municipio de Consolación del Sur (33).

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC), Idalia debe convertirse en huracán esta mañana y las últimas proyecciones de trayectoria mostraban que su centro probablemente cruzará la costa de Florida el miércoles en algún punto de la región del Big Bend.

Ante la inminencia del fenómeno, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró que 46 condados de Florida se encuentran bajo estado de emergencia y las autoridades ordenaron la evacuación de las zonas costeras.

Tropical Storm #Idalia Advisory 10A: Idalia Now Over the Southeastern Gulf of Mexico. Forecast to Become a Hurricane This Morning and Become a Major Hurricane Over the Eastern Gulf of Mexico Early Wednesday. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2023