Censuran en Cuba libro sobre la vida de Michael Jackson

LA HABANA, Cuba. – Lo más probable es que “Michael Jackson, el Rey del Pop”, el más reciente libro del escritor y periodista Joao Fariñas, no pueda editarse en Cuba. La Editorial Arte y Literatura ya lo tenía en planes, pero funcionarios del Instituto del Libro y el Ministerio de Cultura se niegan denodadamente a publicarlo. Alegan que “en las instituciones culturales cubanas no se puede ensalzar la figura de un pedófilo”.

Las acusaciones de abuso sexual contra Michael Jackson nunca pudieron ser probadas. Los funcionarios de Cuba se remiten a la película “Living in Neverland”, exhibida hace varios meses en la Séptima Puerta, el programa televisivo que conduce el periodista Rolando Pérez Betancourt. Parece que el otro documental sobre el tema, “Michael Jackson: Finding the truth”, que refuta los argumentos de “Living in Neverland”, no va a convencer a esos funcionarios acostumbrados a prohibir que nunca han dejado de ser pacatos, prejuiciosos y homofóbicos.

Tampoco depusieron su ojeriza por la música norteamericana, que para ellos sigue siendo la “música del enemigo imperialista”, máxime en estos tiempos en que los comisarios de la UNEAC hablan de “guerra cultural” y “diversionismo ideológico” como si estuvieran de vuelta en el Decenio Gris.

También basan su censura en chismes y tonterías racistas, como la de afirmar que el rey del pop era “un negro que no quería ser negro”, cuando Michael Jackson afirmaba estar orgulloso de su raza. Su maquillaje era para darle un tono más homogéneo a su piel, que había perdido pigmentación debido al vitiligo.

Sería mejor que tuvieran en cuenta que Michael Jackson, a diferencia de muchos ídolos progres que se limitan a hacer declaraciones altisonantes, es el artista que más dinero donó a causas humanitarias.

Gracias al editor Armando Nuviola, “Michael Jackson, el Rey del Pop” fue publicado en Nos&Otros Ediciones, y estará en la Feria del Libro que se desarrollará en Miami entre los días 22 y 24 de noviembre.

Es el tercer libro que Nos&Otros Ediciones publica en Estados Unidos de Joao Fariñas. En 2015 apareció “Carlos Ruiz de la Tejera, la fuerza de la vocación”, y en 2018 “El largo y tortuoso camino de los Beatles”, que se presentó en la anterior Feria del Libro de Miami.

Tal y como hizo con los cuatro de Liverpool en “El largo y tortuoso camino de los Beatles”, en “Michael Jackson, el Rey del Pop”, Fariñas no se limita a escribir una biografía del cantante, sino que hace un pormenorizado recuento de los premios que recibió, los lugares que alcanzaron sus canciones en las listas de la Billboard, las películas en que participó (desde The Wiz hasta This is it) y su discografía, desde los tiempos en que era el menor de los Jackson 5 hasta Xscape, aparecido póstumamente en 2014, cinco años después de su muerte, ocurrida el 25 de junio de 2009. Por si fuera poco, también incluye la discografía como solistas de sus hermanos, los cuatro que lo acompañaron en los Jackson 5, y de las tres hermanas, Janet, La Toya y Maureen.

Con este libro, Joao Fariñas, de 40 años, vuelve a hacer gala de sus amplios conocimientos sobre la música pop de los años 60, 70 y 80. Melómano empedernido, poseedor de una respetable colección de discos, es un amante de esa música. A ella dedicó dos libros casi enciclopédicos, “Dos décadas de música: el sonido anglosajón 1960-1980” (Editorial Arte y Literatura, 2011) y “Una década de música: el sonido anglosajón de los 80 (Arte y Literatura, 2017), a los que se suman “El largo y tortuoso camino de los Beatles” y “Michael Jackson, el Rey del Pop”. Y anuncia que ya está trabajando en un libro sobre intérpretes del soul y el rhythm and blues que se titulará “Estrellas y superestrellas de la música negra”.