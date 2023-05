MADRID, España.- Ganador de 25 Grammy —cifra récord para un solista—, Stevie Wonder, uno de los más grandes de la música y que este 13 de mayo cumple 73 años, conoció el éxito desde su primer sencillo, “Fingertips”, que grabara cuando tenía poco más de diez años.

Este prodigio de la música, nacido en Míchigan, Estados Unidos, con cuatro años ya tocaba el piano a pesar de haberse quedado ciego a los pocos días de nacido. Con 11 años despertó la atención de Berry Gordy Jr., CEO de Motown Records Company.

Berry Gordy Jr. lo bautizó como Little Stevie Wonder —su verdadero nombre es Stevland Hardaway Morris— y firmó con él un contrato para su sello Tamla, en 1961.

Al año siguiente con este sello grabó “Fingertips”, que originalmente era un instrumental de jazz, concebido para The Jazz Soul Of Little Stevie, primer álbum de estudio de Stevie Wonder.

Se grabó en el Regal Theatre de Chicago, Illinois, una versión en vivo de dos partes: la primera parte, es el instrumental original, y en la segunda parte Stevie Wonder comenzó alentando al público con gritos de “Everybody Say Yeah”.

Con este tema Stevie Wonder se convirtió en el artista más joven en lograr un sencillo #1. Tras este éxito se eliminó el Little del apodo del músico, quedándose solo en Stevie Wonder, nombre con el que ha hecho historia.

En su larga lista de éxitos se encuentran los temas “Don’t drive drunk”, “I wish”, “Living for the city”, “Happy Birthday”, “Higher ground”, “Part time lover” y “I just called to say I love you”. Mientras que su discografía se compone por más de 40 álbumes, entre ellos Songs in the Key of Life, considerado por muchos uno de los mejores discos de la historia de la música.