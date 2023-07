MADRID, España.- La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación concedió uno de sus Premios Latin Grammy a la Excelencia Musical 2023 al reconocido trompetista cubano Arturo Sandoval.

Al hacer el anuncio la Academia recordó que Sandoval fue “miembro fundador del innovador grupo cubano Irakere, y se ha destacado como músico de jazz latino, pianista, compositor clásico y virtuoso de la trompeta”.

Asimismo, destacó que junto al pianista Chucho Valdés y el saxofonista Paquito D’Rivera fue precursor “de una audaz fusión de jazz experimental, rock and roll de singular sonido y estimulantes patrones afrocubanos”.

A través de un comunicado, recordó los numerosos reconocimientos que ha recibido el artista, entre ellos múltiples Latin Grammy y Grammy, además de un Emmy por haber compuesto la música de For Love or Country —una emotiva y conmovedora serie biográfica para HBO basada en su vida con Andy García como protagonista—. También fue homenajeado por el presidente Barack Obama con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2013.

El Premio a la Excelencia Musical 2023, otorgado a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades, lo recibirán además la cantaora española Carmen Linares, la cantante, también española, Ana Torroja, la brasileña Simone, el mexicano Mijares y la banda de rock argentina Soda Stereo.

El galardón será entregado el próximo 12 de noviembre, en la Semana del Latin Grammy, durante una gala en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, España.

Tras conocer sobre el reconocimiento, Sandoval dijo en sus redes sociales: “Estoy muy feliz por esta noticia. Es un gran honor y lo aprecio profundamente.

Arturo Sandoval, de 73 años de edad, comenzó a estudiar música a los 13 años en Artemisa, su provincia natal. Entre sus primeros logros están haber fundado el mencionado grupo Irakere, que se convirtió en el conjunto de jazz más importante de Cuba en los años 70, triunfando también en escenarios internacionales.

Tras el éxito de la banda, Sandoval se exilió en Estados Unidos, donde pronto grabó su disco Flight to Freedom para el sello GRP.

En el país norteño fue fundamental su colaboración y amistad con el trompetista, cantante y compositor estadounidense Dizzy Gillespie. A lo largo de su carrera ha trabajado con grandes de la música como Celia Cruz, Oscar D’ León, Gloria Estefan, Kenny G., Frank Sinatra, Dave Grusin, Chick Corea y Stevie Wonder, entre muchos otros.

Su amplia producción discográfica incluye títulos como The Best of Irakere, Breaking the Sound Barrier, Tumbaíto, Flight to Freedom, Arturo Sandoval y el Tren Latino, Live at the Blue Note y A Time for Love.

Ha recibido nueve premios Grammy y ha sido nominado en 17 ocasiones. También ha ganado seis premios Billboard. En el año 2015 el artista recibió el Premio de la Herencia Hispana.