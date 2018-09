BRASIL.- El ministro de Defensa de Brasil, Joaquim Silva e Luna, precisó que recibió un pedido de ayuda por parte de su homólogo venezolano, Vladimir Padrino López, debido a la crisis que atraviesa el país caribeño y que ha provocado un éxodo de venezolanos a diferentes países de la región.

“Necesitan ayuda. El país está pasando hambre. Su diáspora está relacionada con el embargo económico que fue puesto allí dentro. ¡Quiero traer a mi gente de vuelta, no tengo nada más que hacer’, me dijo. Le pregunté: ‘¿Necesitas ayuda?’ Él acepta todo”, sostuvo el ministro brasileño.

De acuerdo con Silva e Luna, Padrino admitió que Venezuela “no tiene dinero para alimentar a su pueblo” y trasladó la importancia del programa impulsado por Nicolás Maduro para el regreso voluntario de inmigrantes.

“Él no tiene dinero para alimentar a su pueblo y admite que están saliendo por hambre. Él cita el embargo económico. No hay condiciones económicas para asegurar a las personas allí. No hay empleo, no hay trabajo”, señala Silva e Luna en la entrevista.

Silva e Luna y su homólogo venezolano se reunieron la víspera en Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, para acercar posiciones entre ambos países en materia de Defensa y abordar la situación migratoria.

De acuerdo con los datos oficiales, desde 2017 han entrado a Brasil 154.920 venezolanos vía terrestre por la localidad fronteriza Pacaraima, en el estado de Roraima, pero algo más de la mitad (79.402) ya han abandonado el territorio nacional.

(EFE)