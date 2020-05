Bono de recarga móvil de ETECSA es “una estafa”, denuncian usuarios

SANTIAGO, Cuba. – En las últimas horas han arreciado las denuncias de los clientes de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) que afirman haber sido estafados por la compañía. Las quejas se refieren ―sobre todo― a la última promoción de recarga internacional, válida del 11 al 16 de mayo.

Con esta promoción, las personas que reciban entre 20 y 50 CUC tendrán un bono adicional de 50 minutos, 50 mensajes y 1GB de Internet por datos móviles (equivalente a 10 CUC) con una vigencia de 30 días.

Precisamente, la mayoría de las quejas hacen referencia al consumo acelerado de este paquete de 1GB, aun cuando los usuarios casi no han podido navegar en Internet debido a la pésima calidad de la conexión.

Algunos han asegurado que perdieron entre 600 y 800 megas solo en un día y que apenas pudieron utilizar el servicio.

Una de las presuntas víctimas es un internauta que se identifica como Pedro Mario Olivas Rodríguez. Este cliente de ETECSA asegura que obtuvo 2GB por dos recargas que recibió el lunes 11, sin embargo, en la mañana de este jueves le quedaba solo uno y pocas horas después estaba “en cero”.

“Parece que me tocó ser la víctima de esta nueva estafa de ETECSA”, denunció en su perfil de Facebook.

Olivas Rodríguez aseguró haber realizado más de 30 llamadas telefónicas al número de Atención al Cliente de la compañía, pero nunca obtuvo respuesta. En redes sociales, el usuario dirigió su queja a la presidenta ejecutiva de la empresa, Mayra Arevich Marín, e incluso al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

(Foto: Captura de pantalla/Cortesía) (Foto: Captura de pantalla/Cortesía) (Foto: Captura de pantalla/Cortesía) (Foto: Captura de pantalla/Cortesía) (Foto: Captura de pantalla/Cortesía) (Foto: Captura de pantalla/Cortesía)

“Este pueblo merece respeto, porque ya no es un caso aislado, ya son muchos por lo que veo, y no salen a dar la cara y explicar qué está pasando”, escribió Olivas Rodríguez.

También, la usuaria Diamela Jamarrón Velázquez publicó las pruebas de la estafa en su página de Facebook. Ella perdió más de 2GB en 24 horas.

“Miren esto, qué clase de descaro. ETECSA, hasta cuándo vas a robarle al pueblo y así a la cara como si nada”, comentó indignada.

Asimismo, Roxana Cuba Morales manifestó: “Creo que ya mañana mueren mis megas, y casi no he entrado hoy, no he visto un maldito video, se está yendo como el pollo en la tienda, volando”.

Publicaciones de este tipo se han estado multiplicando en Facebook durante toda la semana. El pasado miércoles, la cantante Dianelys Alfonso, conocida como La Diosa de Cuba, aseguró que la compañía le había estado robando los megas de conexión a Internet. Además, alentó a otros afectados para que la acompañaran este viernes a pedir cuentas en las oficinas de ETECSA.

Desde que el monopolio estatal de las telecomunicaciones habilitó el servicio de navegación por datos móviles en 2018 nunca había incluido en su promoción internacional un paquete de datos para navegar en Internet.

La oferta, por lo visto, se debe al régimen de aislamiento social decretado tras la pandemia de coronavirus y a las críticas recibidas por la compañía, que no ha rebajado el precio de sus paquetes de datos para acceder a Internet.

Si tienes familiares en Cuba comparte con ellos el siguiente link (descargar Psiphon), el VPN a través del cual tendrán acceso a toda la información de CubaNet. También puedes suscribirte a nuestro Boletín dando click aquí.