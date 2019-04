Cómo usar Internet en Cuba por datos móviles si tu Smartphone no tiene 3G

LA HABANA, Cuba.- Con la llegada de la navegación por Internet por medio de la tecnología 3G, solamente en la banda de los 900 GHz, muchos móviles que no cuentan con esa frecuencia quedaron excluidos y no pudieron usar el servicio.

Y a pesar de que ETECSA insistió en que los teléfonos que usaban 2G no podrían navegar por Internet, los cubanos buscaron la forma de hacerlo funcionar.

En Cuba la mayoría de los teléfonos utilizan la red 2G, ahora puede acceder a Internet burlando los controles de ETECSA. Fotos del autor

En el programa oficialista Mesa Redonda se anunció la puesta en marcha del servicio, y los funcionarios de ETECSA dijeron que los usuarios que contaran con teléfonos 2G “ni lo intentaran, porque no iban a poder conectarse.”

Sin embargo, aquí les dejamos los pasos a seguir para echar a andar Internet en los teléfonos 2G:

Inserte su tarjeta Sim en un dispositivo que soporte la banda de 900 GHz (un teléfono que tenga 3G)

Realice la primera conexión (navegue en algún sitio web para que ETECSA reconozca que su tarjeta Sim esta insertada en un dispositivo que soporta la banda de 900 GHz, recomendamos usar los sitios: mi.cubacel.net o etecsa.cu)

Vuelva a insertar su tarjeta Sim en su dispositivo 2G y espere que ETECSA le envíe un SMS habilitándole el servicio de Internet (el mensaje puede tardar hasta 24 horas en llegar)

Compre un paquete de Internet accediendo al menú pulsando *133#

Siguiendo estos pasos podrá navegar en Internet si su dispositivo no es compatible con la banda de 900 GHz de tecnología 3G. Aunque las velocidades de descarga y subida en la red 2G son inferiores, para servicios de mensajería como WhatsApp no se notará si se usa texto para comunicarse.

“Solamente me sirve para chatear por WhatsApp o Messenger, pero bueno, algo es mejor que nada. Soy maestra de primaria y con mi sueldo no me alcanza para cambiar a un móvil que soporte el 3G. Los cubanos siempre tenemos que estar en el invento, pero al menos así puedo comunicarme con mi familia”, dijo a CubaNet Mirayda Cordero, usuaria de ETECSA.

La sucursal de ETECSA en la provincia de Granma, refiriéndose al servicio de Internet por datos móviles, publicó en su cuenta oficial de Facebook:

“¿Si eres un arroz y cabes perfectamente por un absorbente, para qué quieres que te hagan camino por una manguera de agua, si hasta vas a perderte? Cuándo digo que puedes perderte es porque, si tienes la super velocidad de 4G y sólo 600 megas al mes, puede pasar que, sin que te des cuenta, pinches en un video en YouTube de 700 megas y te comas el paquete en unos minutos, incluso puedes quedarte sin vídeo porque no te alcanzó para bajarlo completo.”