CIMEX comienza venta de tarjetas desechables para pago de combustible

LA HABANA, Cuba.- La corporación estatal cubana CIMEX S.A anunció a través de su perfil oficial en Facebook el inicio de la venta de tarjetas desechables para adquirir combustible.

“Se informa a la población que comienza a partir del 15 de diciembre de 2020 la venta de tarjetas prepago desechables en la red de establecimientos comerciales adjunta, pertenecientes a la Corporación CIMEX, como forma de pago para la venta de combustible al sector privado”, reza la nota.

Las tarjetas tendrán un valor de 1250; 500; 250; 125; 75 y 25 CUP, y solamente se podrán usar una vez, a lo que los usuarios reaccionaron de manera negativa.

“Se acabó entonces lo de rellenar el tanque, y si compro una tarjeta y no me cabe todo el combustible ya pierdo el dinero, porque se puede usar solo una vez, no hacen nada que sirva”, comentó un usuario en Facebook identificado como Roldán.

Enrique Sánchez, usuario de la misma red social, comentó que “realmente no sé que beneficio me reporta ir a comprar una tarjeta cuando puedo pagar directamente con el dinero en el Cupet, y a eso súmale que puedes usar la tarjeta una sola vez, por favor, ilústrenme cuál es el beneficio que dan estás tarjetas”.

La corporación cubana explicó que “es importante aclarar que el servicio de venta de combustible se mantiene en toda la red de servicentros de CIMEX, por todos los medios de pago disponibles”.

Al respecto, Sánchez añadió que “este es un nuevo medio de pago disponible para los clientes que no poseen tarjetas magnéticas, atendiendo a que el pago de combustible con efectivo se eliminará como se anunció en varias ocasiones, pero se ha dilatado atendiendo a la situación de la COVID-19”.

Los clientes que posean tarjetas emitidas por FINCIMEX S.A. para personas naturales y jurídicas, así como tarjetas bancarias nacionales e internacionales, podrán continuar recibiendo el servicio como hasta el momento.

Los establecimientos que se adjuntan a continuación son aquellos que comercializarán las nuevas tarjetas prepago desechables de CIMEX.

