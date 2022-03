LA HABANA, Cuba. — Hoy he tenido que recordar a amigos de orígenes, culturas y edades diferentes. Todos son excelentes personas y mantienen una postura dignísima ante los regímenes dictatoriales que padecen en sus respectivas patrias. Uno es el ruso Alexander Podrabinek; los otros dos los cubanos Reinaldo Escobar y Yoani Sánchez, integrantes del matrimonio que fundó y conduce el diario digital 14yMedio.

Aunque todos coinciden en ese punto esencial de sus respectivas trayectorias vitales, se diferencian también —como es lógico— en muchos otros aspectos. Los miembros de la pareja hicieron un trayecto opuesto al que aspira a realizar la generalidad de los cubanos: Ellos, que se encontraban radicados y viviendo en Europa, optaron por retornar a su Patria para fundar el primer diario digital independiente hecho en Cuba.

Ambos, aunque han sufrido represión, no han sido huéspedes del inhóspito “Archipiélago DGP” (Dirección General de Prisiones del Ministerio del Interior cubano). Me alegro por ellos. Podrabinek, por el contrario, sí estuvo albergado en islotes del “Archipiélago GULAG” (Dirección General de Campos) del que nos hablara el gran Solzhenitsyn (Puntualizo que los “Campos” del acrónimo son, claro, los de Concentración).

Mi amigo Alexander narra anécdotas sobre su estancia en parajes tan “acogedores” como esos islotes ubicados en Yakutia (donde radica el Polo del Frío del Hemisferio Norte). Recuerdo la broma macabra que hacían los presos rusos sobre una característica canallesca de las celdas de castigo bolcheviques: había días alternos “con y sin vuelo”. Durante los primeros, era como si los cautivos estuvieran volando y la comida permaneciese en tierra. Simplemente, ¡los carceleros no los alimentaban!

La ocasión para el recuerdo la han brindado los sucesos de días recientes, vinculados a la defección de un connotado vocero del castrismo: el señor Yunior Smith. Se trata de un personaje que, si por algo se caracterizaba, era por la virulencia extrema con la que arremetía contra Estados Unidos y todo lo que oliera a anticomunismo. Hoy, sin embargo, aspira a ser acogido en el gran país del Norte como un ciudadano más que se opone al régimen de La Habana.

En un texto publicado en 14yMedio, la colega Yoani Sánchez compara el caso de ese señor con el de la rusa Marina Ovsiánnikova. Esta última —como se sabe— alcanzó instantánea popularidad mundial al desplegar, en plena transmisión de la televisora oficialista de Rusia, un cartel en contra de la artera invasión orquestada por el dictador Vladímir Putin contra Ucrania.

La eminente bloguera cubana no escatima elogios para dicha mujer. Considera que su nombre es hoy “sinónimo de audacia” (en lo cual creo que lleva razón), pero también de “entereza profesional” (algo que para mí no está tan claro). Según Yoani, la rusa famosa “nos lanzó contra el espejo de nuestras pequeñeces” (¡Y que esto lo diga la Directora de 14yMedio, el diario que tanto hace desde la misma Cuba para desenmascarar las arbitrariedades del castrismo!).

La colega Sánchez nos exhorta a la solidaridad “para que esta mujer no termine con sus huesos en la cárcel, envenenada por una sustancia misteriosa o empujada al exilio”. Aquí, a las posibilidades que apunta con acierto la colega Yoani, yo sólo quisiera añadir otra que no debemos olvidar: que la señora Ovsiánnikova sea declarada loca y encerrada en un manicomio.

Se trata de una experiencia macabra de la que existen amplios antecedentes en la vieja Rusia. Precisamente, en los “buenos tiempos” de Leonid Brézhnev, era ese el medio predilecto para lidiar con los disidentes. De esto pudiera hablarnos extensamente mi amigo Podrabinek. Su salto al escenario público se produjo precisamente al publicar su libro Psiquiatría forense, en el cual desenmascaró las canalladas de ese tipo que perpetraban los camaradas asentados en el sobrecogedor Kremlin de Moscú.

Volviendo a la señora del letrero contestatario, confieso que me quedo con el mesurado comentario hecho por mi amigo ruso. Escribe él: “Marina Ovsiánnikova realizó un bello gesto que merece respeto. Pero yo no la incluiría entre las heroínas de Rusia”. Y continúa: “Ella tuvo la posibilidad de actuar así gracias a que durante muchos años mintió y fingió en la Televisión Rusa”.

Y, refiriéndose a los valientes de uno y otro sexo que salen a las calles y plazas del gran país euroasiático a protestar valientemente por el brutal zarpazo putinesco, agrega: “Esos millares de personas (…), sin pensar ni un segundo, con gusto desplegarían sus letreros no en las plazas de las ciudades, sino en directo en la TV. Pero no pueden hacerlo, porque no se arrodillaron ante el poder. En mi opinión, son ellos los héroes de Rusia”.

En resumidas cuentas: creo que sería justo afirmar que ni nuestro compatriota Yunior es tan malo ni doña Marina es tan buena. Lo que sí resulta evidente e innegable es una cosa: la pertenencia al aparato de agitación y propaganda de un régimen dictatorial (como el de Putin en Rusia o el de Castro y Díaz-Canel en Cuba) hace descender a sus colaboradores a insondables furnias de envilecimiento y abyección.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.