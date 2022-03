MADRID, España.- El periodista y presentador del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Yunior Smith, abandonó Cuba y, según sus declaraciones en Facebook, se encuentra camino a la frontera de Estados Unidos.

“Escribo esto sin haber llegado aún a Estados Unidos, y con la posibilidad de la deportación, del regreso y las consecuencias que me traería estar en Cuba después de hablar. Asumo el riesgo. Para que nadie diga que me llené de valor después de cruzar la frontera”, precisó.

Este jueves, Smith manifestó haberse cansado, como otros miles de cubanos, “de arar en la arena” y decidió “escapar de tanta mierda putrefacta, de la mentira, de la desesperanza”.

Conocido por sus críticas al gobierno de Estados Unidos, dijo reconocer que había sido “un romántico enamorado del sistema, con conceptos adquiridos de niño”.

“Tanta mierda atragantada en el pecho por años puede llegar a convencer (…). Quería demostrar que es posible vivir en Cuba dignamente. Pero es imposible, y bien lo sé ahora”, agregó.

Sobre su labor como vocero del oficialismo, dijo haber realizado “reportajes siguiendo fielmente las continuas líneas de mensajes enviadas desde arriba”.

“Fui varias veces a la oficina del jefe a preguntar, `¿qué quieres que diga?´, cuando no encontraba explicaciones ni formas de defender lo indefendible, cuando yo mismo estaba de acuerdo con lo que me hacían denunciar”, explicó.

“Todos vieron en pantalla al Yunior Smith que criticaba a otros gobiernos. Nadie jamás supo las veces que dije `No´. Cuando me pidieron justificar los palos a los manifestantes del 11 de julio con la prisión del rapero español y me negué a semejante locura, porque la censura y la persecución está mal en España y también en Cuba. Nadie vio el comentario que me pidieron hacer sobre Yunior García después del 15 de noviembre, porque lo censuraron (…). Nadie supo que dije `No´ cuando me pidieron hacer un reportaje sobre la inflación en América Latina, cuando el dólar estaba a casi 100 pesos en Cuba”, agregó Smith.

Además se refirió a la prensa oficialista cubana como “un monigote y marioneta, para sostener en el poder a los que viven del poder. Víctimas en mayoría de un sistema asqueroso que nos usa y ni siquiera nos paga bien. Porque muchos creen que todos tenemos altos salarios, y carros y jabas de comida, y solo unos pocos venden su alma a niveles tales que les otorgue tales beneficios”.

Según Yunior Smith, comenzó a decepcionarse de “los ministros con cuellos ausentes y barrigas desbordadas que esbozan explicaciones que ni ellos mismos entienden (ni creen)”, a comprender que el embargo “no es culpable de todas las políticas fallidas que una y otra vez se inician como soluciones redentoras de una economía muerta, que no llegan a ninguna parte”.

Y denunció, sin indicar nombres, a jefes de la televisión cubana “que pagan con favores y privilegios a cambio de sexo; por el acoso sexual desde el poder, secreto a voces que nadie denuncia por miedo”.

El periodista aseguró haber estado en contra de las represiones del 11 de julio y con el llamado del gobernante Miguel Díaz-Canel a “enfrentarse cubanos contra cubanos, con palos, como perros”, y de las tiendas en MLC, y “las mentiras con que adornaron la decisión”.

En sus declaraciones expresó sentir “resentimiento hacia el gobierno endemoniado que provoca divisiones de familias, sueños truncados, vidas jodidas para siempre por una política mezquina, cargada de orgullo, de rencor, y la jodida mentira que lo hace todo turbio, oscuro, incierto”.

“Pude esperar a terminar el proceso de reunificación familiar, iniciado el año pasado…, pero me cansé. Preferí partir a lo desconocido, al riesgo, al peligro de muerte… Preferí escapar por mí, por mi hija, por los míos”, dijo Smith.

