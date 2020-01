La CELAC suspira en tierras mexicanas

LA HABANA, Cuba.- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) pudo reunirse el 8 de enero, por la habilidad de México para asumir la presidencia pro tempore ostentada por Bolivia, al evitar los asuntos políticos como las situaciones en Venezuela y Bolivia. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los asistentes el día siguiente.

El canciller Marcelo Ebrard describió la reunión que presidió como respetuosa y exitosa, y enfatizó el objetivo central de crear “el instrumento de cooperación más poderoso de América Latina y el Caribe”. Asistieron 29 de los 33 miembros, representados por los cancilleres de Argentina y Uruguay, altos funcionarios, embajadores y organismos de la región. Solo se ausentaron Brasil y Bolivia, mientras Dominica y Trinidad/Tobago no pudieron llegar por inclemencias climáticas.

Ebrard detalló el programa de catorce puntos diseñados para 2020, que abarca la cooperación para enviar un satélite al espacio; las compras consolidadas en bloque para generar ahorros; encontrar una agenda común hacia la semana de alto nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre; la creación de una nueva red de innovación regional aprovechando que México será sede del foro “Science and Technology in Society”, llevado a cabo en Tokio; acciones para un Foro Ministerial CELAC con China; premios CELAC centrados en incentivar la reducción de la desigualdad y la pobreza; la gestión sustentable de los recursos oceánicos; acciones turísticas en común; la creación de una metodología para certificar equipos de prevención de desastres; unidad en torno a la erradicación de la corrupción y el inicio de un proceso de reflexión sobre la gobernabilidad del mecanismo. (Comunicado No. 012 de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México).

Por su parte, las posiciones comunes en política internacional serán muy difíciles de lograr. La III Cumbre de Costa Rica en 2015 había acordado la Agenda 2020, y se realizaban proyectos y acciones, pero se han ralentizado o detenido.

En la sesión ministerial participaron Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana (SEGIB); Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL; Alejandro de la Torre, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración; Colin Granderson, secretario general adjunto de la Comunidad del Caribe y Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública y anfitrión, porque en sus locales se realizó el encuentro.

La CELAC no pudo realizar la conferencia cumbre en enero de 2019 para el traspaso de la presidencia de El Salvador a Bolivia, debido a las discrepancias entre los miembros. Para eso se efectuó una reunión de bajo nivel, en la que se incluyó la delegación de Cuba, encabezada por una viceministra de Relaciones Exteriores. La organización languidecía desde 2016, cuando los cambios de gobiernos en Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, El Salvador y Estados Unidos causaron la modificación de la afinidad de Ecuador, Brasil y Argentina y la coexistencia de otros con Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, así como la confrontación por la agudización de la crisis en Venezuela.

El Grupo de Lima surgió para abordarla, mientras la mayoría de los países del Caribe continúan vinculados a Caracas y La Habana, lo cual ha determinado en las votaciones al respecto en la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales.

La próxima elección del Secretario General de la OEA motiva la búsqueda de apoyos a los candidatos, que procuran destronar a Luis Almagro, quien espera contar con el respaldo de Estados Unidos. En la región han cambiado las prioridades de algunos gobernantes por la agudización de la tensión interna, por un lado, debido a las prolongadas manifestaciones en Colombia y Chile, con muertos y heridos, y por otro por la pérdida de la reelección en Argentina de Mauricio Macri frente a Cristina Fernández y los políticos que había vencido 4 años antes. En México, Andrés Manuel López Obrador procura la preponderancia regional mediante el equilibrio y la negociación, especialmente con el presidente Donald Trump.

El mecanismo de concertación política con el concepto de “la unidad en la diversidad” surgió en 2010, de la mano de Fidel Castro y Hugo Chávez en Venezuela, como alternativa a la OEA existente desde 1948, y sin la participación de Estados Unidos y Canadá.

La II Cumbre realizada en La Habana en 2014 culminó el proceso de incorporación del gobierno de Cuba a la región, posibilitada por el levantamiento de su exclusión, desde 1962 en la OEA durante la V Conferencia de las Américas, en 2009 en Puerto España, Trinidad y Tobago, con la anuencia del presidente estadounidense y el primer ministro canadiense.

Simultáneamente, el mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, a pesar de su hostilidad con Venezuela, la visita de Obama a Cuba en marzo 2016, la política de acercamiento de Obama a la región, y el diálogo para la paz en Colombia, realizado en La Habana, propiciaron la atmósfera de colaboración.

Actualmente Cuba tiene una situación económica, política y social muy difícil, debido a la ineficiencia del inflexible sistema, el descenso notable de la exportación de servicios médicos, la carencia de combustible venezolano, y el recrudecimiento del embargo-bloqueo aplicado como nunca antes por la administración Trump.

El Gobierno de México reiteró su compromiso con el objetivo de promover que la CELAC se constituya como un espacio en el que se maximicen las coincidencias entre los países de la región, más allá de sus divergencias, para proyectarlas en el plano internacional y fortalecer al Caribe y a Latinoamérica en el mundo, según el comunicado mencionado. Pero la CELAC no recuperará la vitalidad pasada a corto plazo o quedará en un limbo hasta sucumbir definitivamente, según evolucionen los acontecimientos políticos en los países miembros y la influencia de Estados Unidos.