Ennio Morricone, un legado más allá del cine

LA HABANA, Cuba. – 1968 fue un año en que hubo varios éxitos instrumentales. Dos de ellos, Love is blue, del francés Paul Mauriat, y Good, bad and ugly -en la versión de Hugo Montenegro- casi le pisan los talones a Hey Jude de The Beatles y lograron situarse en los primeros lugares de las listas de popularidad de medio mundo.

Good, bad and ugly (El bueno, el malo y el feo), una melodía que semejaba los aullidos de un coyote, fue compuesta por el italiano Ennio Morricone y era el tema principal de la película Il buono, Il malo, il cattivo, uno de los llamados western spaghettis dirigidos por su compatriota Sergio Leone.

Anteriormente, Morricone había compuesto la música de otros dos western spaghettis de Leone: Per un pugno di dollari (Por un puñado de dólares), de 1964, y Per qualche dollaro in piú (Por unos dólares más), de 1965.

Ennio Morricone y Sergio Leone habían sido compañeros de colegio, pero Leone no lo recordaba y fue preciso que Morricone le mostrara una foto en que aparecían juntos en el patio de la escuela. A partir de que se reconocieran y reiniciaran su amistad, en 1964, se iniciaría una colaboración que no terminaría hasta la muerte de Leone, en 1989.

La última película de Leone para la que Morricone compusiera la banda sonora fue Érase una vez en América, de 1984.

Ennio Morricone, que murió hoy en Roma a los 91 años, fue uno de los más conocidos compositores de música para el cine. Y también de los más prolíficos: tiene 500 trabajos en su haber.

Además de con Sergio Leone, trabajó con directores de la talla de Pier Paolo Passolini, Bernardo Bertolucci, Gillo Pontecorvo, Brian De Palma, Pedro Almodóvar, Rolland Joffe, Giuseppe Tornatore y John Carpenter, entre otros.

Su música atípica y el uso de instrumentos inusuales en las orquestaciones sinfónicas, como la ocarina, o de recursos como el canto yodel, le han valido tanto elogios como críticas.

Uno de sus trabajos más originales es el soundtrack de La Misión, dirigida por Rolland Joffé, en 1986, donde mezcló cantos litúrgicos cristianos con la música de los indios sudamericanos en lo que calificó como “música contemporánea en un lenguaje antiguo”.

Las composiciones de Morricone sentaron la pauta de la música para el cine en los últimos 50 años.

Morricone, que también escribía poesía, se mantuvo en activo como compositor y director hasta sus últimos días.