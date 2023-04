LA HABANA, Cuba. — Conocí el nombre de Humberto Eladio Real Suárez en 1994. Estaba acusado de un grave delito contra la seguridad del Estado, y sus padres, que aspiraban a que él tuviese un defensor independiente, no adscrito a los bufetes colectivos, se pusieron al habla conmigo. Como lo he hecho cada vez que algún compatriota enfrentado al castrismo ha solicitado mis servicios profesionales, di mi conformidad.

Los progenitores del acusado solicitaron al entonces Ministro de Justicia que otorgase la necesaria autorización porque, de acuerdo a la legislación cubana actual, para que un jurista no perteneciente a la ONBC (Organización Nacional de Bufetes Colectivos) pueda representar en juicio a una persona que no es cónyuge ni pariente suyo se requiere que el referido alto funcionario dé su anuencia.

En el caso de Humberto Eladio, se repitió la misma situación que ha tenido lugar cada vez que algún compatriota ha formulado una petición similar en la que se ha manejado mi nombre. Pero el aludido Ministerio, al menos, se dignó remitir una respuesta escrita. Si la memoria no me es infiel, en esa contestación se argumentaba que yo había sido separado de la ONBC. ¡Pero claro que, si no fuese ese el caso, no se habría necesitado la autorización ministerial!

Reitero que, pese a su sentido negativo, el papel que desde las oficinas del encargado gubernamental de “la Justicia cubana” tuvieron a bien remitir a los padres del acusado, me satisfizo; en otras ocasiones, ni siquiera eso se dignaron hacer. Recuerdo, por ejemplo, el caso del gran escritor y periodista Raúl Rivero, quien, por desgracia, falleciera en Miami en noviembre de 2021.

A raíz de su arbitrario arresto e inculpación en la “Causa de los 75”, su esposa se puso al habla conmigo. Según ella me expresó, la petición al Ministro de Justicia se hizo con toda la rapidez que el caso requería (recuérdese que, en esa feroz arremetida represiva, todo se hizo de corre-corre). La respuesta llegó por vía telefónica: le indicaron que no se me autorizaría a actuar; que buscara a un abogado en los bufetes colectivos si no quería que su marido fuese representado por el defensor de oficio.

Volviendo a la causa en la que figuraban Humberto Eladio y otros acusados, debo señalar que sus hechos se salen de lo común. El grupo de anticastristas del que él formaba parte, fuertemente armado, llegó a territorio cubano. A pesar de lo prolongadas que son las costas de la Gran Antilla, el desembarco tuvo lugar en uno de los pedraplenes creados como resultado de una de las tantas manías del instaurador de la dinastía.

Por supuesto que, en esas condiciones tan adversas, la aventura no podía tener un resultado favorable para los expedicionarios. La única salida hacia la Isla de Cuba era por el mismo pedraplén; y en este, como se sabe, no faltan los retenes. En definitiva, la intentona se saldó con la detención de Real Suárez y sus hermanos de armas.

En medio de los intentos por salir del pedraplén, resultó muerto el chofer de uno de los autos interceptados por los expedicionarios. Todo parece indicar que se trató de un hecho accidental. Afirmo esto porque cualquier disparo que se efectuara en ese paraje tan apartado sólo podía servir para alertar a los agentes castristas, como en verdad sucedió.

Durante seis años, sobre la cabeza de Humberto Eladio pendió la terrible amenaza de la pena de muerte por fusilamiento. Para suerte suya, no tuvo que sufrir ese terrible castigo, ideado, instaurado y aplicado de modo frecuentísimo por los castristas; quienes, además, se enorgullecen de esa barbaridad. No olvidar el repulsivo alarde del rosarino Ernesto Guevara en la ONU, como representante del gobierno cubano: “Hemos fusilado y seguiremos fusilando”.

En lugar de sufrir esa irrreversible pena, Real Suárez ha tenido que permanecer la friolera de 29 años en las terribles ergástulas comunistas. Yo, que apenas he sido huésped involuntario de esas islas del “Archipiélago DGP” (Dirección General de Prisiones) durante unos pocos años, me imagino la magnitud de su terrible calvario, que terminó el pasado jueves.

Felizmente, quien no llegó a ser mi defendido dejó atrás ese escenario espantoso y se encuentra ya entre los suyos; entre esos mismos progenitores ejemplares, que hablaron conmigo hace ya tantos años y que no lo abandonaron ni un solo minuto. Las declaraciones vertidas por quien es ya un excautivo (en particular, las que formuló en exclusiva a este mismo diario digital a horas de su soltura) hablan muy alto de la integridad de sus convicciones.

“No ha sido fácil”, dijo Humberto Eladio usando ese eufemismo que nuestro pueblo ha puesto tan de moda para hablar de las barbaridades del castrismo. Y después, en un lenguaje más directo e internacional: “Ha sido duro, pero más duros somos nosotros los cubanos, que lo soportamos con paciencia”. Y agregó: “Si alguna vez tuve temor fue por mi familia, por las cosas que sabemos ocurren en Cuba”.

No quisiera terminar esta crónica sin aludir a quienes critican públicamente a los que, en su lucha contra el comunismo, recurren a modos de lucha violentos, como sucedió en el caso del propio Real Suárez. Es verdad que se trata de medios que se apartan de los que hemos empleado quien esto escribe y sus compañeros de lucha pacífica contra el castrismo. Pero rechazo la pretensión de algunos de negarles la condición de presos políticos. ¿Acaso no se les reconoció esa cualidad al “Máximo Líder” y a sus compañeros de aventuras! Ellos no sólo realizaron desembarcos armados y ocasionaron la muerte de numerosas personas. Entre los miembros de su banda los hubo incluso que fueron mucho más allá, y hasta pusieron bombas en sitios públicos.

Entonces, para terminar, yo sólo desearía expresar: ¡Bienvenida la excarcelación del preso político Humberto Eladio Real Suárez! ¡Ojalá que pueda materializar en breve sus planes de emigración! ¡Y quiera Dios que, ya en tierras de libertad, pueda reanudar (probablemente en otras formas) su lucha en contra de la dictadura comunista cubana!

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.