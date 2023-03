MIAMI, Estados Unidos. — “No ha sido fácil. Lo he soportado con mucha paciencia y gracias a dios mis padres siempre estuvieron a mi lado”, dijo a CubaNet el ex preso político Humberto Eladio Real Suárez, quien fue liberado este jueves tras pasar 29 años en prisión.

Condenado en 1994 por desembarcar en la isla como parte de una expedición armada procedente de Estados Unidos, Real Suárez declaró a este diario que su estancia en la cárcel “no fue fácil” y agradeció el apoyo recibido por familiares y activistas a lo largo de casi tres décadas.

“No ha sido fácil. Lo he soportado con mucha paciencia y gracias a dios mis padres siempre estuvieron a mi lado. Gracias a dios sobre todas las cosas, que nos acompaña en esta lucha diaria por ver a Cuba libre y democrática. Ha sido duro pero más duros somos nosotros los cubanos, que lo soportamos con paciencia”, expresó el opositor.

Humberto Eladio Real Suárez, de 54 años, salió de prisión con un salvoconducto y mañana deberá presentarse en una oficina de Emigración y Extranjería.

“Me dieron un salvoconducto. Mañana tengo que estar en emigración para gestionar los papeles, no sé si es del pasaporte o de algún otro papel, porque yo no tengo identificación de aquí de Cuba. Espero que mañana me digan”, indicó.

El ex preso político aseguró a CubaNet que su objetivo es abandonar la isla cuanto antes para llegar a “tierras de libertad”.

“Aquí en Cuba, aunque no lo soy, me acusaron de terrorismo y de tantas cosas más. No pretendo estar en Cuba, pretendo viajar hacia tierra de libertad, hacia Estados Unidos, y llevar a toda mi familia, por eso le ruego a todos mis compatriotas que agilicen en lo que me puedan ayudar para yo estar allá en el mayor tiempo posible. Hay muchas cosas que quiero hablar”, sostuvo Real Suárez.

Abordado por este medio sobre su salida de la cárcel de Agüica, en la provincia de Matanzas, el opositor confirmó que allí se encuentran recluidos varios manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021, incluido Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.

“Conozco a muchos de ellos. Se identificaron conmigo. Está Félix Navarro, que también tiene a su hija presa. Están los muchachos de Cárdenas, que hay cinco en el destacamento donde yo estaba”, apuntó.

En un inicio, Humberto Eladio Real Suárez había sido sentenciado a muerte, pero en 2010 la condena fue conmutada a 30 años por el Tribunal Supremo Popular de Cuba gracias a las fuertes presiones internacionales.

Pese a que fue sometido a presiones, torturas y simulacros de fusilamiento, Real Suárez dijo que el único temor que tuvo fue que le ocurriese algo a su familia.

“Si alguna vez tuve temor fue por mi familia, por las cosas que sabemos ocurren en Cuba”.

En 2020, fue reconocido con el “Premio Libertad Pedro Luis Boitel”, distinción que entrega anualmente el Directorio Democrático Cubano (DDC) en reconocimiento “al trabajo y liderazgo excepcional de la resistencia dentro de Cuba que promueva un cambio hacia la democracia” en la Isla.