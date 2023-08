LA HABANA, Cuba. – Yo tuve 100.000 dólares por un rato. Yo me imaginé con los 100.000 dólares en los bolsillos y hasta llegué a sentir su peso. Resultaba difícil guardarlos en los bolsillos pero yo lo conseguí con algo de imaginación, y hasta los toqué, los estuve manoseando. Los sentí aunque aún no los tuviera. Llegué a imaginarme disponiendo sumas diarias para la billetera, mucho dinero para el que no tenía nada.

Y como la cucarachita Martina tuve sueños jubilosos en los que me daba gustos a montones; y compraba, compraba. Todo eso ocurrió hace unos años, cuando vivía en un solar de La Habana Vieja que ya no existe, que se desplomó como se desploman casi todos los solares en Cuba, como se derrumban algunos sueños.

En el solar imaginé el conteo de billetes; contaba y contaba hasta llegar a la mágica cifra de 100.000 dólares. Yo imaginaba, desde la miseria, aquel bulto de billetes que sumaban 100.000 dólares. Y lo primero que compré, sin salir de la casa, sin levantarme de la cama, fue una casa para salir del solar para siempre.

Yo me compré una casa enorme sin levantarme de la cama, encerrado en mi cuarto del solar, mirando a las enormes y averiadas vigas de madera del techo, que estaban allí desde el siglo XVIII. Me compré un montón de cosas con el dinero: una computadora perrísima, y libreros enormes con puertas de cristal que me dejaban ver el lomo de los libros a través de los cristales sin necesidad de abrir el mueble.

Y tanto fue el entusiasmo que hice una lista de los libros que iba guardando gracias a mi imaginación. En esa lista, en los libreros, estuvieron los títulos que nunca tuve, los que leí porque me los prestaron y tuve que devolverlos pronto a pesar de las pasiones que me estuvieron despertando. Libros raros de autores raros, libros clásicos, libros exquisitos, ediciones únicas, libros, libros, libros…

Todo comenzó con la llamada de un periodista venezolano de El Nacional, quien me anunció que mi libro Fumando espero contaba con el voto de cuatro de los cinco integrantes del jurado del Premio Rómulo Gallegos. El premio, dijo, se entregaría el 2 de agosto, día de mi cumpleaños, que coincidía con el nacimiento de Rómulo Gallegos. Rómulo y yo habíamos nacido un 2 de agosto. Rómulo y yo éramos dos escritores nacidos el mismo día, aunque en años diferentes. ¿No era eso una señal a mi favor?

No me cabía ni la más mínima duda; sería un hombre con dinero. Y comencé a celebrar en mi cabeza el premio, pero el premio jamás llegó. El premio fue a parar a las manos de un izquierdoso español que aún responde al nombre de Isaac Rosa; pero antes, y para que todo ese dinero fuera a parar a las manos de Isaac Rosa, los jurados fueron invitados a la Asamblea Nacional de Venezuela.

Allí los políticos chavistas convencieron al jurado para que revisara sus votos, para que cambiara sus votos. Allí les hablaron de lo inconveniente que resultaba que un cubano ganara el premio. Hasta ese momento ningún cubano había ganado el premio ni los 100.000 dólares, y Caracas se encargó entonces de hacer notar cuánto de políticamente incorrecto resultaría que un cubano recibiera el “Rómulo Gallegos”, y también aludieron al chismorreo que provocaría, y los infundios, y las blasfemias salidas de las bocas “facistoides y capitalistas”.

Dejaron claro lo conveniente que sería quitarme el premio que aún no se había hecho oficial. Y La Habana aplaudió tanta fidelidad. La Habana estuvo jubilosa cuando Caracas le respondió como le pidiera. Yo era el menos conveniente para ganar el premio, más por cubano que por la historia que contaba. La literatura no era el meollo. En el centro, en el meollo, estaba lo políticamente correcto, lo comunista.

Fumando espero ficcionaba con las estancias de Virgilio Piñera en la Argentina. En la ficción Piñera soñaba con destruir a la momia de Eva Perón, la momia de esa mujer que le había robado a su embalsamador. Piñera soñaba, en la ficción, con que sus manos fueran embalsamadas por Pedro Ara, el mismo que preparó la momia de Lenin, la de Eva Perón.

La novela no exhibía un enfrentamiento abierto al comunismo pero yo no era confiable, no era confiable porque no era comunista. La novela se desarrolla en Buenos Aires y en tiempos de Perón y Eva, mucho antes del desastre castrista y castrense en Cuba. Y no bastaron los cuatro votos que tuvo mi novela. “El cubano no”, así se debe haber dicho en la Asamblea Nacional de Venezuela.

El cubano no convenía a la alta política, eso dijeron, solo eso, pero la verdad iba mucho más allá. La verdad era que yo no había probado mi fidelidad, yo había armado la Guerrita de los E-mails unos años atrás, yo había escrito El retrato de Dorian Gay, una breve pieza narrativa que contaba el amor y el erotismo que despertaba José Martí en Dorian, el gay protagonista del relato.

Y algo pesaba más, mucho más, y era el hecho de que el poder cubano teme, y mucho, a sus artistas, sobre todo a esos que no han probado lealtad y tienen cierto predicamento en el mundo real. Isaac Rosa ya había estado en Cuba acompañando a Belen Gopegui, y esta última había tenido encuentros con Fidel Castro. Ellos probaron su izquierdismo, pero yo no.

Si yo resultaba ganador del premio y del dinero podía conquistar el predicamento que hasta entonces no tenía, y eso no era bueno para el poder comunista. Si yo hubiera ganado el Premio Rómulo Gallegos les habría sido más difícil esposarme como hicieron años después. Desacreditarme, llamarme “otrora escritor” en Televisión, les habría resultado poco conveniente.

Podía ser escandaloso que un ganador de ese premio fuera llamado “otrora escritor” en un programa de la Televisión Cubana. Si yo hubiera ganado el Rómulo Gallegos otro gallo iba a cantar y la visibilidad de sus acosos iba a ser también mayor. Ellos sabían que yo no era confiable, y por eso impidieron que me alzara con la distinción literaria más importante de América Latina.

Yo escuché a Abel Prieto cuando dijo en una conversación, en el patio del Palacio del Segundo Cabo, que el premio debía ser para Isaac Rosa. Yo mismo le hice saber a Abel Prieto que yo estaba entre los concursantes, y que sería mejor esperar el veredicto, pero desde entonces supe que ese premio ya estaba tramitado, que la orden de La Habana estaba dada.

Y los cinco jurados fueron invitados a La Asamblea Nacional de Venezuela para hacerles notar la imprudencia que podía resultar que un cubano ganara el premio; recurrieron a ese y a todos los discursos posibles y aludieron a un montón de cosas más, entre ellas que la prensa internacional se volvería contra los organizadores, que dirían que el premio se había convertido en una corona comunista.

Y el Premio Rómulo Gallegos de ese año, con sus 100.000 dólares, fue una corona comunista que fue a dar a las manos de Isaac Rosa, un izquierdoso español que iba por el mundo haciendo notar, junto a la escritora española Belén Gopegui, su vocación siniestra, y sobre todo sus enormes simpatías por la Revolución Cubana y por Fidel Castro.

Fue Bid & Co, una pequeña editorial independiente y muy distante del chavismo quien decidió, con mi anuencia, la publicación de Fumando espero, y hasta allá fui a presentarla para disgusto de los comunistas cubanos, esos que me arrebataron los 100.000 dólares.

Yo no gané el Premio Rómulo Gallegos porque ese premio podría darme mucha visibilidad y yo no era un intelectual orgánico, que es así como llaman las izquierdas a sus fieles, a quienes les hacen carantoñas. Y por eso el orgánico Isaac Rosa se llevó el premio, y yo me quedé con las ganas. Fue así que perdí los 100.000 dólares el día de mi cumpleaños, porque eso decidieron los comunistas cubanos.

El Premio Rómulo Gallegos se convirtió, con el chavismo, en una ficción, en una farsa, en una invención, en algo que tenía un nombre que no le pertenecía. El Premio Rómulo Gallegos se convirtió, tras el chavismo, en una metáfora, en una cosa que la alejó de su esencia, en una entidad con nombre falso, en algo que más que premio es castigo. Y yo fui uno de los castigados. Yo soy aquel que “tuvo” 100.000 dólares en la mano y vio, gracias a los comunistas, como se esfumaban sin remedio.

