LA HABANA, Cuba. – Las inusuales noticias sobre la llegada de buques con petróleo, gas licuado y harina de trigo, y la distribución de azúcar, pretenden contener la ira de la población en toda Cuba contra el Gobierno, portador de consignas y demandas de mayores sacrificios. Durante meses, la mayoría de los cubanos ha carecido de pan, azúcar y otros alimentos esenciales, además de electricidad, agua, transporte y medicamentos en medio de una epidemia de dengue y un panorama de inflación sin límites, por lo visto.

La crisis de los combustibles que en los últimos meses ha golpeado a los cubanos es causada por un conjunto de factores, que incluye la mala calidad del crudo venezolano que llega a Cuba y la reducción de la capacidad de almacenamiento ―un millón de barriles― tras el incendio en Base de Supertanqueros de Matanzas.

El petróleo de Rusia, que ahora podría llegar en mayores cantidades a Cuba, sí tiene buena calidad. No obstante, esa no será la solución a la grave crisis cubana. “El problema de Cuba no se resuelve con banditas o a corto plazo”, se trata de “problemas estructurales”, dijo en el programa Las noticias como son, de Radio Martí, Jorge Piñón, prestigioso investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Simultáneamente, Cuba recibió un buque de gas licuado, de acuerdo con un reporte en Facebook del reportero oficialista Bernardo Espinosa. La falta de ese combustible durante varios meses agudizó las dificultades para la cocción de alimentos en medio de prolongados apagones.

La llegada de un barco procedente de Canadá con 21.000 toneladas de trigo para producir harina fue profusamente informada. Las afectaciones en la disponibilidad de la materia prima para elaborar pan ocasionaron días de cero cobertura en varias provincias, según medios oficiales. El director de Logística de la Empresa Alimentaria, Osmany Rodríguez Long, explicó que entre abril y mayo tres barcos con trigo que debían arribar no lo hicieron debido a las sanciones de Estados Unidos.

El 11 de junio deberá llegar otro cargamento retrasado, que estuvo aproximadamente 75 días esperando, porque el dinero tuvo que transitar varios bancos. Si se cumplen las fechas de arribo de otros cargamentos, el pan de la canasta familiar normada (la cuota de la libreta de racionamiento) será garantizado de manera estable en lo que resta de junio y julio, según el diario oficial Granma.

Los trabajadores de los centrales “14 de julio” y “Caracas” en la provincia de Cienfuegos, de los pocos en cumplir y sobrecumplir su plan de producción en la zafra 2022-2023, enviarán azúcar a La Habana, Artemisa y Pinar del Río, según reportó el Noticiero Estelar de Televisión el pasado 7 de junio. Este año, los ingenios deberán abastecer a sus provincias, pero la baja producción de los pocos que funcionan está impidiendo cumplir las cuotas del racionamiento. Por ejemplo, en lo que va de junio solo se ha vendido (de la única forma posible, racionada) una libra de azúcar blanca en La Habana.

Las autoridades cubanas solo tienen paliativos para las más acuciantes necesidades en el corto plazo: hasta julio. Aún el temido agosto veraniego está por verse. La falta de liquidez no se menciona en los reportajes de la prensa oficial, aunque es el principal motivo del desabastecimiento y la paralización de las industrias.

