MADRID, España.- La joven youtuber cubana Yoliska Navarro, conocida en las redes como Yoliene, dio detalles este viernes sobre su reciente salida de Cuba, sobre todo relacionados con los trámites y dirigido a cubanos que deseen emigrar a Trinidad y Tobago, país donde se encuentra desde el pasado domingo.

Yoliene compartió imágenes desde su salida de su casa en Cuba, el tiempo en el aeropuerto, el vuelo, y la llegada a Trinidad y Tobago, donde fue recibida por su amiga y también youtuber cubana Hilda Núñez Díaz (Hildina), quien desde mayo pasado reside en ese país, a donde viajó obligada por la represión y amenazas de la Seguridad del Estado.

Notablemente emocionada, por su salida, y “por ser la primera vez que salía de la Isla”, Yoliene explicó: “¿Cómo logré venir desde Cuba a Trinidad y Tobago?”. Este país “es de libre visado para los cubanos. Solamente tienes que sacar un pasaje y una reserva de hotel, que no piden para salir de Cuba, sino para entrar a Trinidad y Tobago. Yo no la saqué por el medio convencional de ir a una agencia allá en Cuba y sacar un pasaje y tal, lo hice por el medio que ya Hildina lo había hecho porque ya tenía el ejemplo de ella y pues simplemente lo repliqué”.

“Ella había venido a través de un contacto que está aquí en Trinidad y Tobago que fue la persona que le sacó el pasaje y pues yo decidí hacer exactamente lo mismo, contactar a esa persona y que me sacara el pasaje. También me hizo la reserva de hotel, porque desde Cuba no podemos hacer nada de eso, porque no tenemos tarjeta de crédito para hacer una reserva internacional”, continuó.

La youtuber aclaró que desde Estados Unidos no se puede sacar el pasaje de Cuba a Trinidad y Tobago. Así como que su boleto le había costado casi 1.500 dólares y la reserva de hotel 150.

Precisó que le costó tan caro el boleto de avión porque lo sacó “de un día para otro” y además era business class, algo que ella no sabía. “Yo estaba desesperada por venir y esa fue la manera”, expresó.

Al pasar por inmigración en el aeropuerto de Trinidad y Tobago le hicieron varias preguntas: “si venía sola, si tenía algún amigo allí, y otras preguntas para ver si eres posibles inmigrante”. También llamaron al hotel para confirmar la reserva y le pidieron mostrar el dinero que llevaba. Le dieron el pase y todo trascurrió sin problemas.

Yoliene adelantó que desde su canal de YouTube hará varios videos explicando cómo es la vida allí, con el objetivo de orientar a cubanos que deseen emigrar a Trinidad y Tobago.