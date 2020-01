Yotuel responde a Silvio Rodríguez tras polémica por derechos de autor

MIAMI, Estados Unidos – El cantante cubano Yotuel Romero respondió este domingo a Silvio Rodríguez, quien tuvo fuertes palabras contra Orishas por el uso de su canción “Ojalá” en el último sencillo de la agrupación, titulado “Ojalá pase”.

El trovador calificó de “lamentable acto de parasitismo” el uso del estribillo de su canción en el nuevo tema de Orishas, hecho que ha generado polémica en redes sociales.

“Desde hace algunos días varios amigos me preguntan sobre un tema del grupo Orishas que usa un fragmento bastante extenso de mi canción Ojalá. Todos quieren saber lo mismo: si autoricé a que se usara mi canción dentro de otra canción. No lo autoricé. No pidieron autorización”, escribió Rodríguez en el foro de su blog Segunda Cita.

La réplica de Yotuel Romero no tardó en llegar. Aunque el cantante no expuso públicamente los motivos que llevaron a Orishas utilizar parte de “Ojalá” en “Ojalá pase”, señaló que solo buscaba dedicar una canción a su primer y gran amor: Cuba.

“Silvio, leí que usted le escribió ‘Ojalá’ a su primer amor. Es por eso que me inspiró a escribir ‘Ojalá pase’ al mío. Usted dice que el dolor de la separación que sufrió le dolió como un ‘disparo de nieve’ o de Nievi, que importa, la cuestión es que fue un disparo. A mí también Silvio, siento esa bala en mi alma todos los días y deseo que ese dolor ojalá pase. Usted dice que sufría al recordarla. A mí me pasa lo mismo compadre, la veo a veces en fotos de Instagram tratando de sonreír, maquillada de aniversario, pero intuyo sus ojeras de cansancio y las heridas en sus pies. Siento que su corazón se apaga y yo que solo puedo observarla desde el celular le hice esta canción a modo de abrazo eterno. Para que sepa que la amo y que nunca se fue de mí. Eso sí solo hay algo en lo que no coincidimos yo a la mía siempre quiero tocarla en mis canciones. No sé cómo se llama su primer amor, el mío se llama Cuba”, escribió Yotuel en su cuenta de Instagram.

“Ojalá pase” fue lanzada en redes sociales el pasado lunes 20 de enero. El tema, una crítica a la situación que se vive en Cuba, ha sido distribuido de manera gratuita en Internet y en plataformas de música online como Spotify y Apple Music.