Silvio Rodríguez arremete contra Orishas por usar fragmentos de “Ojalá”

MIAMI, Estados Unidos. – El cantautor cubano Silvio Rodríguez negó que el grupo de rap Orishas le hubiese pedido autorización para utilizar fragmentos de “Ojalá” en el nuevo tema estrenado a inicios de esta semana y titulado “Ojalá pase”.

El nuevo sencillo de Orishas utiliza como estribillo un fragmento de la mítica canción de Silvio Rodríguez, fundador del movimiento de la Nueva Trova en los años sesenta y una de las voces más comprometidas con el régimen cubano.

El uso de los versos de “Ojalá” había sido definido por muchos como un intento de Orishas de resemantizar el mensaje de la canción.

Tras varios días de silencio, el trovador finalmente abordó el caso en su blog Segunda Cita.

“Desde hace algunos días varios amigos me preguntan sobre un tema del grupo Orishas que usa un fragmento bastante extenso de mi canción Ojalá. Todos quieren saber lo mismo: si autoricé a que se usara mi canción dentro de otra canción. No lo autoricé. No pidieron autorización”, escribió Rodríguez en el foro de su última entrada.

Sin embargo, el cantautor fue más allá y también tuvo duras palabras contra los integrantes de Orishas.

“¿Qué me parece esta vulneración flagrante de mis derechos como autor de Ojalá, cosa notoria desde hace 50 años? Me parece un lamentable acto de parasitismo.”

De momento, los integrantes del grupo de rap no han reaccionado a los comentarios de Rodríguez.

“Ojalá pase” fue lanzada en redes sociales el pasado lunes 20 de enero. El tema combina folclore clásico de Orishas con la voz melódica de la cantante española Beatriz Luengo, una combinación que busca llamar la atención sobre las disímiles problemáticas que se viven en Cuba.