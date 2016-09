Yarelis Barrios no puede devolver su medalla olímpica: la subastó en eBay

MIAMI, Estados Unidos.- La atleta cubana Yarelis Barrios, que en días recientes dio positivo en una prueba antidoping, no podrá devolver la medalla de plata que le exige el Comité Olímpico Internacional (COI), pues, según informan varios medios de comunicación, la habría vendido en el sitio web eBay.

Portales de noticias como Infobae o Milenio describen que el 1ro de septiembre Barrios fue notificada por el Comité Olímpico Internacional que le era retirado el galardón de manera retroactiva, al haber dado positivo “a la acetazolamida, un diurético y agente enmascarante prohibido”. Sin embargo, la atleta cubana alegó que había vendido on-line la medalla plateada en 11 mil 655 dólares.

Durante este proceso, la atleta no se ha mordido la lengua al hablar del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), quejándose de que se enteró de su caso a través de la prensa local. “El único doping que conozco es el sol que he cogido en la pista y las pesas que he levantado en mi vida”, declaró a medios oficiales.

Barrios subió en 2008 al podio detrás de la estadounidense Stephanie Brown Trafton y por delante de la ucraniana Olena Antonova, que ahora espera que el COI la promocione al segundo puesto.