“Váyanse a vivir a Cuba”: joven cubano envía mensaje a comunistas chilenos

MIAMI, Estados Unidos. – En la última semana se ha vuelto viral el mensaje de un joven cubano residente en Estados Unidos a la actriz comunista chilena Carolina Cox, varada en la Isla por el cierre de fronteras de varias naciones de la región.

A finales de marzo, Cox, una reconocida defensora del régimen cubano y de otros gobiernos de izquierda en América Latina, pidió ayuda a las autoridades de Chile para salir de la Isla, junto a otros 289 coterráneos suyos atrapados en la mayor de las Antillas tras la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

En un video difundido en redes sociales, la actriz no escondió su angustia por la “terrible” situación que estaba atravesando en La Habana. “Es súper angustioso estar en un momento como este en otro país, en un país, además, donde el jabón escasea, donde el papel higiénico escasea (…) súper terrible, yo soy estudiante, hay gente de tercera edad, familias. No hay dinero, tuvimos que pedir pañales porque ya no hay nada”, lamentó la joven.

Tras la cancelación de vuelos generada por la crisis sanitaria mundial, el Consulado de Chile en Cuba envió a Cox y al resto del grupo varado en la Isla a un hotel. “Es un centro de foco infeccioso, están constantemente saliendo y entrando extranjeros, hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado”, denunció la actriz.

La grabación, donde Cox también pide al Gobierno de Sebastián Piñera que ayude a los chilenos a salir de Cuba, ha sido ampliamente difundida y criticada en las redes sociales. A principios de este mes, apareció el video del joven cubano, del que solo se sabe que emigró a Uruguay y finalmente a Estados Unidos.

El cubano criticó que el resto de Latinoamérica ve a los inmigrantes de la Isla, especialmente los que van al país del norte, como “unos vendidos”. “En Cuba, toda mi niñez, infancia y juventud fui un gusano de mierda y para Latinoamérica ahora somos ‘unos vendidos’ los que vivimos en Estados Unidos”, dijo.

Asimismo, criticó que Cox dijera que estaba “varada” en Cuba. “¿Cómo que varada? Estás en el paraíso socialista. (…) Estás varada en el faro de luz que guía a toda Latinoamérica con respecto al socialismo. Estás en el mejor país de Latinoamérica y del mundo, amiga”, le dijo, con ironía.

“¿Por qué se quiere ir de Cuba, si los americanos mueren de miles por llegar al paraíso?”, preguntó más adelante. “Llevas un mes sin papel higiénico, (pero) yo estuve toda mi vida sin papel higiénico. Llevas un mes y estás pidiendo ayuda con cara de lástima”, le dirigió.

Tras la exposición de dificultades atravesadas en la Isla por la actriz chilena, el joven también envió un mensaje a los comunistas (“zurdos”) de Latinoamérica: “Bienvenidos a todo lo que hemos estado diciendo los cubanos durante décadas. A todos los que nos han acusado, bienvenidos”.

“Váyanse a vivir a Cuba. (Y) díganme un solo país en el mundo en el que el socialismo o el comunismo hayan funcionado. Váyanse a vivir a Cuba”, les lanzó.

“Todos ustedes están regando el mensaje falso de que Cuba es un paraíso. Ustedes todavía no han vivido como cubanos, les falta el aire acondicionado y ya se están quejando. Les falta el papel sanitario, les falta el jabón y se están quejando. (Pero) así vivimos en Cuba toda la vida”, terminó.