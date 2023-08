MIAMI, Estados Unidos. — El fabricante automotriz UralAZ, que tiene su fábrica principal en Miass (región de Cheliábinsk), exige al régimen cubano 23,4 millones de euros por impagos acumulados desde el año 2018, informó este viernes el portal Ura News.

Según un fallo del Tribunal de Arbitraje de Moscú al que tuvo acceso el medio ruso, las deudas corren a cargo de Empresa Estatal Cubana Importadora y Exportadora de Productos Técnicos (Tecnoimport) y el Banco Internacional del Comercio SA (BICSA, Cuba), Corporación Estatal VEB.RF.

Ura News precisa que UralAZ entregó a las entidades demandadas kits, componentes y conjuntos de vehículos a partir de los cuales los cubanos organizarían el montaje de los camiones Ural NEXT 4320 terminados. La información precisa que a la Isla fueron enviaron kits para 120 vehículos GAZ y 500 vehículos Ural.

Se trata de los mismos camiones que suele exhibir el régimen de La Habana en actos políticos y militar. Muchos de ellos son operados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

“Nunca se habló de caridad. Pero no se recibieron fondos para los productos. Cada vez la parte cubana encontró razones para no pagar. Explicaron que los coches no circulan, es imposible montarlos. Sin embargo, en las fotografías del desfile militar quedó claro que el transporte estaba en movimiento y se utilizaba activamente”, explicaron fuentes a Ura News.

El reporte añade que en el intercambio entre UralAZ y el régimen cubano mediaron entidades gubernamentales de ambos países.

De acuerdo con el archivo de datos de los casos de arbitraje, el juicio comenzará a mediados de septiembre.

Los 23,4 millones de euros —unos 2,4 mil millones de rublos al tipo de cambio del euro del 25 de agosto— adeudados por la entidades estatales cubanas se desglosan en 22 millones en pérdidas del fabricante ruso y otros 1,4 millones en intereses por el uso de fondos ajenos.