MIAMI, Estados Unidos. – Este miércoles decenas de miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fueron impedidos salir de sus viviendas debido a un fuerte operativo policial. Zaqueo Báez Guerrero, coordinador de la UNPACU en la capital, denunció la detención de dos de activistas, Yosvani Martínez Lemus y Gladys Capote Roque, ambos promotores de Cuba Decide.

“Desde horas tempranas comenzó el cerco policial; después que apareciera un plato de comida vació frente a un busto de José Martí en Párraga. Los vecinos del lugar dijeron que un ciudadano cansado de tanta miseria decidió protestar de esa forma”, relató Báez.

“Pero como siempre, nuestros activistas fueron reprimidos porque la Policía necesita un chivo expiatorio para ejemplarizar al pueblo”, dijo.

Los opositores detenidos fueron liberados luego de más de tres horas, con multas de 2000 pesos en CUP (unos 80 dólares).

En Camagüey, el activista de la UNPACU Ediyersi Santana Jobo también denunció un nuevo acto de hostigamiento en su contra por parte de la Seguridad del Estado.

“Vino a mi casa hoy un inspector y me dijo que la multa de 3000 pesos (CUP) que me impusieron injustamente hace tres meses se me había duplicado. Y me aseguró que si no la pagaba en 72 horas pasarían mi caso a los tribunales”, contó Santana.

El activista fue multado el pasado 24 de abril por supuestamente “violar” el Decreto-Ley 370, que regula el uso de Internet en Cuba. La sanción de 3000 pesos fue aplicada por inspectores del Ministerio de Comunicaciones, quienes usaron como pretexto las publicaciones del opositor contra el régimen cubano en redes sociales.

Santana envió a CubaNet imágenes de su vivienda, hecha con retazos de madera, y aseguró que le resulta imposible pagar una cuota de 6000 pesos (240 dólares).

“En primer lugar es injusta, y luego, mire las condiciones en las que mi esposa y yo vivimos. ¿De dónde voy a sacar ese dinero si no tengo ni para comprar unas tejas y arreglar el cuarto para no mojarnos?”, pregunta Santana.

En agosto de 2019, Santana Jobo fue liberado tras cumplir una sanción de un año y medio de privación de libertad como represalia por su activismo en la UNPACU. Estuvo recluido en la prisión Kilo 8, en Camagüey, famosa por los métodos de tortura que utilizan las autoridades carcelarias.