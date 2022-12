MIAMI, Estados Unidos. – Rafael García Rodríguez, el oficial de inmigración cubano que escapó de la Isla en un vuelo chárter desde Santiago de Cuba y llegó a Estados Unidos a finales de octubre, dijo a Univisión Noticias 23 que temía ser deportado a la Isla, donde le esperarían años de cárcel.

El joven de 24 años explicó que decidió abandonar Cuba tras las amenazas realizadas por su jefe, en relación a un incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional “Antonio Maceo”, donde trabajaba.

En su conversación con el canal de noticias, ofreció detalles sobre la preparación de su escape como polizón en una aeronave de Swiftair.

“Yo trabajaba un día sí y un día no; el otro turno que trabajaba de inmigración me conocían poco porque no teníamos ese roce. Me pelé bien bajito, me puse una mascarilla y nadie me conoció”, contó.

El 29 de octubre le mostró su identificación de empleado a un guardia de seguridad y entró directamente a la pista de aterrizaje. En la mano llevaba una bolsa con botellas de refrescos y agua para regalarles a los trabajadores del aeropuerto, una práctica que es común en Cuba.

Mientras, se había puesto un chaleco verde con el nombre de Swiftair. Casi a las 8:00 de la noche abordó el avión burlando tanto a los oficiales de inmigración de Cuba como a la tripulación.

Una vez que el avión aterrizó en Miami, se entregó a las autoridades de inmigración y fue trasladado a un centro de detención de inmigrantes de Broward.

El 28 de enero de 2023 García Rodríguez deberá presentarse ante un juez para defender su asilo político.

En agosto de 2019, Yunier García Duarte, otro polizón cubano, llegó a Estados Unidos escondido en el compartimiento de carga de un avión procedente de La Habana. El joven fue admitido legalmente en el país norteño después de probar el “miedo creíble” ante un juez y conseguir el asilo político.

En noviembre de este año, otro cubano, trabajador del Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana logró salir de la Isla como un pasajero más, aunque no contaba con pasaje, en un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue con destino Miami.

