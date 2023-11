SAN LUIS POTOSÍ, México.- Deanna Lang, una turista canadiense, demandó a la agencia Sunwing, de su país, por venderle en abril unas vacaciones a Cuba, con las que quedó “horrorizada”.

De acuerdo con la agencia Winnipeg Free Press, Lang demandó a la compañía, con sede en Toronto, ante el tribunal de pequeñas reclamaciones de Manitoba, en un intento de recuperar los 8.000 dólares que le costó el viaje al Memories Varadero Beach Resort.

En el hotel, de régimen “todo incluido”, en vez de relax y unas apacibles vacaciones en la playa con su madre y sus cinco hijos, se encontró cucarachas, suciedad de las zonas comunes y robos de las pertenencias de los niños en su habitación.

Los hechos, según afirmó la mujer a la prensa, arruinaron su estancia de una semana en un complejo turístico de Sunwing Vacations.

“En cuanto llegamos, me quedé horrorizada”, dijo la madre de 34 años. “El complejo estaba completamente deteriorado. Las cucarachas corrían por todas partes: en las paredes, en los rincones, debajo de la cama”.

Afirmó que el complejo, gestionado por Memories Resorts and Spa, filial de Sunwing, no era como se anunciaba y carecía de comida, agua, papel higiénico y cubiertos suficientes para los huéspedes.

En su testimonio contó que sus quejas a los trabajadores del complejo fueron infructuosas. No pudo encontrar a ningún representante de Sunwing in situ a pesar de las repetidas visitas a una oficina, y el personal de Sunwing en Canadá no respondió a las peticiones de ayuda a mitad de viaje.

Deanna Lang dice que esperó más de cuatro meses a que Sunwing respondiera a su reclamación de indemnización. Decidió presentar una reclamación de menor cuantía después de que la empresa le ofreciera un vale de 100 dólares el 29 de agosto.

Sunwing, por su parte, le dijo que no tenía constancia de que hubiera pedido ayuda durante el viaje.

La empresa, que recibió la notificación el 27 de octubre, aún no ha presentado ningún documento en su defensa. La vista está prevista para el 29 de enero.

Lang dijo que la empresa intentaba culparla a ella, la agencia de viajes con la que reservó y la situación en Cuba.

En un correo electrónico de Sunwing, que se mostró a la prensa, afirmaba que Cuba es un “país del tercer mundo”, donde los recursos son limitados y los complejos turísticos luchan por reparar los daños y mantener las instalaciones.

Lang afirmó que el material promocional de la agencia no incluía ninguna de estas informaciones. También dijo que debería haber investigado más sobre el complejo antes de reservar.

Como este, otros testimonios de viajeros internacionales a Cuba expresan una crítica de las condiciones de los servicios turísticos en la Isla y el aumento de la inseguridad.

Recientemente, el Gobierno de Canadá alertó a sus ciudadanos que planean viajar a Cuba y les pidió “extremar las precauciones”, debido al aumento de la delincuencia y el desabastecimiento de alimentos y medicinas, entre otras muchas razones.

En un extenso comunicado, Canadá advirtió que “Cuba enfrenta una escasez crónica y grave de artículos de primera necesidad, entre ellos: alimentos, agua embotellada, medicamentos, combustible y moneda fuerte”.

