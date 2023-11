MADRID, España.- Este 18 de noviembre se cumplen tres años de que un grupo de artistas y activistas cubanos iniciaran una huelga de hambre en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), una vivienda situada en Damas 955, en la Habana Vieja, para exigir la liberación del rapero contestatario Denis Solís, que había sido detenido y condenado por el régimen, en un juicio sumario, a ocho meses de cárcel por el supuesto delito de “desacato”.

Desde dos días antes los huelguistas y otros miembros del MSI se habían acuartelado en el lugar. La Seguridad del Estado implantó una vigilancia y cerco las 24 horas del día y no dejó pasar a ningún activista, amigo o familiar de los huelguistas; e intentaron amedrentarlos tratando de introducir un agente químico por debajo de la puerta.

Ocho días después, el 26 de noviembre, fuerzas represivas del Gobierno cubano violentaron la sede del Movimiento San Isidro, y a golpes se llevaron a todos los manifestantes, algunos de ellos delicados de salud por la huelga de hambre.

En huelga de hambre se encontraban Luis Manuel Otero Alcántara (LMOA), Maykel Castillo Pérez (El Osorbo), Iliana Hernández, Oscar Casanella, Osmani Pardo Guerra, Adrián Rubio, Esteban Rodríguez, Katherine Bisquet, Anamely Ramos González

¿Qué ha sido de los huelguistas?

Luis Manuel Otero Alcántara

Tras los sucesos de San Isidro, Luis Manuel Otero, líder del movimiento, fue encarcelado y acosado por la Seguridad del Estado en varias ocasiones, como venía ocurrieron desde mucho tiempo antes por su arte contestario.

El 11 de julio de 2021 (11J), en el contexto de las protestas populares, Otero Alcántara fue encarcelado y desde entonces permanece en prisión. Aunque el artivista ha estado detenido desde el 11J por intentar unirse a las manifestaciones, su actual condena se basa en la performance Drapeau, de 2019.

Por esa intervención pública en la que usó la bandera nacional como prensa, Otero Alcántara fue condenado en junio de 2022 a cinco años de cárcel por los supuestos delitos de “ultraje a los símbolos de la patria”, “desacato” y “desórdenes públicos”.

Estando encarcelado, la prestigiosa revista estadounidense Time lo eligió como una de las personas más influyentes de 2021. Además recibió el premio Impacto Príncipe Claus 2022, entregado por el fondo holandés de igual nombre, que tiene el objetivo de reconocer a artistas que desde sus comunidades realizan trabajos relevantes, necesarios e inspiradores, abordando temáticas políticas, relacionadas con el medio ambiente o en defensa de los derechos humanos.

Maykel Castillo Pérez

El músico, de 40 años de edad, fue ganador de dos premios Grammy por la canción “Patria y Vida” en 2021. Por encontrarse en las prisiones del régimen de la Isla no pudo recoger el premio. Castillo Pérez cumple una condena de nueve años de cárcel, dictada en junio de 2022 por los supuestos delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires.

Al comenzar el presente año la revista Rolling Stone publicó un extenso artículo dedicado al músico. Tras destacar que Maykel Castillo es uno de los autores e intérpretes del tema “Patria y Vida”, cuyo recibimiento de los premios Grammy Latinos en el 2021 fue un gran suceso en el acontecer musical a nivel mundial, Rolling Stone lamentó que el artista aún permanezca encarcelado.

Organizaciones, activistas y personas cercanas a Luis Manuel Otero y Maykel Castillo se han mantenido exigiendo su liberación.

Iliana Hernández

La activista y periodista de CiberCuba, Iliana Hernández, salió de Cuba con rumbo a España en marzo de 2022, tras pasar casi cuatro años regulada.

Hernández, natural de Guantánamo, en la Isla había sido creadora, presentadora y productora de Lente Cubano, un programa audiovisual que plasmaba la realidad de la Isla a través de la cultura y la denuncia ciudadana. Fue fundadora del movimiento Somos +.

Actualmente continúa denunciando la realidad de la Isla y exigiendo el respeto a los derechos humanos.

Oscar Casanella

El activista cubano Oscar Casanella llegó a Miami en enero de 2022 tras cruzar la frontera con su familia.

Casanella, bioquímico de profesión y uno de los acuartelados del Movimiento San Isidro, dijo que se fue de la Isla “con el dolor de un patriota obsesionado con la libertad del pueblo cubano. Fue una decisión muy dura de tomar”.

Víctima de una fuerte represión por parte de la Seguridad del Estado cubano, el científico agregó tras llegar al país norteño que “desgraciadamente en eso se empeña la dictadura”: en que los ciudadanos abandonen Cuba”.

Katherine Bisquet

La escritora Katherine Bisquet, tras haber sido encarcelada en varias ocasiones por el régimen en la Isla, fue obligada a salir de Cuba por su activismo político y su posicionamiento en contra de la dictadura.

Junto a su pareja, el también activista Hamlet Lavastida, se refugió en Polonia a cambio de la excarcelación del artista visual. Actualmente residen en Madrid.

En octubre de 2022 Bisquet recibió el premio Ciudad de Alcalá en la modalidad de Poesía, por su obra “Esquizopatria”, un poemario que “nació de un proceso de existencia cultural contra la violencia de Estado en Cuba”.

El pasado año trabajó como realizadora en el documental En San Isidro.

Osmani Pardo

El activista Osmani Pardo Guerra abandonó Cuba en mayo de 2023. Tras más de dos años de acoso y persecución, Pardo Guerra arribó a Alemania acompañado de su esposa.

Tras salir de la Isla, declaró: “Me voy de mi país forzado. Aquí no me dejan vivir ni trabajar, me cierran las puertas donde quiera y me amenazan desde números privados (…). Me voy con mi esposa, que es una guerrera anónima que solo pocos conocen. Mi esposa ha estado en cada momento, ha sufrido junto a mi familia y a mí cada detención y cada cosa que me pasa, cada vigilancia que la Seguridad del Estado de esta dictadura me hacía para que no saliera de casa”.

Pardo Guerra aseguró que fue una decisión difícil, pues en Cuba dejó a buena parte de su familia.

En diciembre de 2021 Osmani Pardo Guerra fue condenado a un año de reclusión domiciliaria por el supuesto delito de resistencia. La sentencia fue dictada en juicio sumario por el Tribunal Popular del Municipio de Marianao. El cargo de resistencia aplicado contra el activista fue interpuesto después de un arresto perpetrado por agentes de la policía política.

Adrián Rubio Santos

Adrián Rubio Santos fue el más joven de los acuartelados de San Isidro. En ese momento tenía 18 años. Antes de los sucesos de Damas 955, el activista por los derechos humanos y miembro del Movimiento San Isidro se había convertido en objetor de conciencia al negarse a ingresar al Servicio Militar y empuñar las armas por un régimen al cual se oponía de manera abierta. Fue interrogado y detenido por la policía política cubana en varias ocasiones.

El acoso contra él y contra su familia no cesó, razón por la que decidió partir hacia Rusia el 4 de agosto de 2021 en busca de una nueva vida.

El joven pasó ocho meses trabajando en la construcción y limpiando tiendas en jornadas de 10 y 12 horas de trabajo. Una vez expirado su permiso de estancia en Rusia, el activista debió mantenerse “en la sombra” para evitar ser detenido. Esa situación lo llevó a intentar buscar otros destinos. Así llegó a la frontera con Bielorrusia, donde estuvo durante meses sobreviviendo, en condición irregular.

Actualmente reside en Italia.

Esteban Rodríguez

El periodista independiente Esteban Rodríguez fue desterrado por el régimen en enero de 2022.

Esteban Rodríguez fue detenido el 30 de abril de 2021 junto a otros activistas que se manifestaron pacíficamente en la Calle Obispo, en un acto de solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

Sin petición fiscal en su contra, pasó más de ocho meses en prisión.

Exiliado en Miami, Estados Unidos, actualmente conduce el programa “Defínete, Hablemos Claro”, del canal Cántalo TV.

Anamely Ramos González

A comienzos de febrero de 2022, cuando la profesora, investigadora, curadora y crítica de arte Anamely Ramos se disponía a regresar a Cuba después de un año fuera del país, la aerolínea American Airlines le negó subir al avión tras haber recibido un mensaje del Gobierno cubano. Posteriormente, el 27 de febrero, la compañía aérea volvió a impedirle viajar, en un vuelo reprogramado luego de conversaciones con la propia American Airlines.

Desde la prohibición de entrada al país, la activista se ha mantenido reiterando sus deseos de regresar y de continuar sus gestiones y denuncias hasta lograrlo.

Durante más de una década Anamely Ramos trabajó como profesora en el Instituto Superior de Arte (ISA). Por su activismo fue expulsada de la institución en 2020, año en que fue víctima de la represión y el acoso del régimen cubano.

