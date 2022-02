MADRID, España.- La aerolínea estadounidense American Airlines volvió a impedir viajar a Cuba a la activista Anamely Ramos este domingo, en un vuelo reprogramado luego de conversaciones con la propia compañía.

Según explicó Ramos a través de una directa en Facebook después de salir del aeropuerto de Miami y tras un encuentro con directivos del aeropuerto y de American Airlines, este 27 de febrero logró que le entregaran la notificación oficial que envía Cuba para prohibir su regreso.

La activista precisó que en la noche de este sábado, luego de que ella anunciara su nuevo intento de viajar a Cuba, fue notificada por Virginia Sánchez, encargada de las relaciones intergubernamentales de American Airlines con todos los países, que otra vez no sería admitida.

No obstante, la opositora decidió acudir al aeropuerto, “porque siempre hay que ir hasta el final”.

El documento enviado fue redactado por el teniente coronel Néstor Morera Pairol y va dirigido a “las aerolíneas”, en plural, explicó Anamely Ramos; por lo que de intentar regresar con otra compañía podría verse en la misma circunstancia.

La opositora insistió en los factores que influyen en su situación: 1. La decisión de Cuba de no dejarla entrar; 2. La posibilidad de notificar a American Airlines porque existe un protocolo; 3. La decisión de American Airlines cuando recibe la notificación.

“Lamentablemente, en el conflicto de intereses entre las regulaciones internacionales de respetar los Derechos Humanos y el protocolo de American con Cuba, resulta más importante para la compañía estos acuerdos con la Isla”, señaló la activista.

La notificación de las autoridades cubanas “recomienda no embarcar” y apunta que “en caso de su arribo, será reembarcada en el mismo vuelo”. Sobre estos dos aspectos, Anamely insiste en que es una recomendación, sin embargo, la línea aérea lo está acatando como una orden. Por otro lado, su reembarco no sería posible pues ella no dispone de una nueva visa para volver a entrar a Estados Unidos; por lo que el documento “está pensado para ciudadanos con otra condición”.

“Cuba tiene mecanismos de control extrafronteras, que es lo grave en este caso. Para que ese mecanismo de control funcione y sea efectivo está utilizando a American”, dijo Ramos.

“Cuba está haciendo todo esto para silenciar a la gente que le es incomoda… Cuba está imponiendo su manera de hacer las cosas… Es increíble que una empresa americana esté actuando como Cuba”, agregó.

“¿Hasta cuándo vamos a aceptar este tipo de presiones extremas?”. El régimen cubano “está en el poder de manera ilegítima…. Todas estas decisiones están validando este poder”, afirmó.

La historiadora de arte reiteró sus deseos de regresar al país y de continuar sus gestiones y denuncias hasta lograrlo.

